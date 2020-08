Bilčik: Vladavina prava treba da bude u fokusu nove Vlade Srbije

Vladavina prava treba da bude u fokusu nove Vlade Srbije, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik za današnje izdanje beogradskog lista "Danas".



"Treba da u potpunosti koristimo međunarodne i evropske instrumente da bismo se uhvatili u koštac s bilo kojim otvorenim putanjima koja se tiču kvaliteta demokratije i osnovnih sloboda u Srbiji", rekao je on.



Izneo je da očekuje da će redovni izveštaj Evropske komisije koji bi trebalo da bude objavljen na jesen, biti "ključan" za procenjivanje vladavine prava, osnovnih sloboda i stanja medija u Srbiji, a da je važno i da OEBS da "punu i sveobuhvatnu ocenu" junskih izbora u Srbiji.



Bilčik je na pitanje o stanju u Srbiji, rekao da je važno da "pandemija ne postane izgovor za bilo koga da urušava demokratske institucije" i da "veoma pažljivo prati stanje", povezano i s nedavnim demonstracijama.



Uslovi političkog nadmetanja i sloboda u Srbiji su u vrhu dijaloga vlasti i opozicije uz posredovanje Evropskog parlamenta, započetog na poziv Skupštine Srbije, rekao je Bilčik i nastavio da te teme "moraju da budu na najistaknutijem mestu agende domaćih reformi ukoliko Srbija želi da u potpunosti iskoristi aktuelnu istorijsku šansu da učini naprddak prema članstvu u EU".



"Novi parlament i buduća srpska vlada imaju ogromnu odgovornost da sprovedu istinske reforme u domenima vladavine prava, osnovnih sloboda i standarda, kako bi se stvorilo medijsko okruženje evropskog kvaliteta", naveo je on.



Bilčik je rekao da je upoznat sa zabrinutošću nevladinih organizacija Srbije za stanje demokratije, koje su o tome obavestile EU, i rekao da širom EU postoji "istinsko i neodložno očekivanje da se Srbija fokusira na istinske reforme i da sprovede istinske mere" za ispunjavanje "evropske perspektive" kao svog cilja. "Čekamo dela, a ne samo reči", podvukao je on.

Povodom neotvaranja novih poglavlja u pregovorima Srbije i EU, Bilčik je rekao da je to "pokazatelj kako države-članice procenjuju stanje" kandidata za prijem, te pošto nijedno novo poglavlje nije otvoreno, proces pregovora o prijemu Srbije u EU "ne može da bude nastavljen tako brzo".



"Nadam se da će, kada nova vlada preuzme dužnost, uključujući nove političke zvaničnike koji će pregovarati o članstvu u EU, oni koji će biti nadležni, takođe moći da rade na reformama u vezi s vladavinom prava" i na oporavku Srbije od posledica pandemije, rekao je on i dodao da bi to "uvećalo šanse" za otvaranje novih pregovaračkih poglavlja već pre kraja ove godine.



Bilčik je ocenio da vladajuća stranka u Srbiji ima "nezapamćen", "snažan mandat" što bi trebalo da bude "snažna motivacija" da se "neupitno posveti" putu Srbije ka EU jer to, kako je naveo, "želi većina stanovništva" Srbije.



Podsetio je da bi "Evropska komisija želela da bar jedna država Zapadnog Balkana bude spremna za članstvo u EU do 2024. godine" i da za to "Srbija treba učini sve što je u njenoj moći", a da je EU "spremna da pomogne": "što više reformi Srbija sprovede, biće više nagrađena".



Na pitanje lista "Danas" o perspektivi dijaloga Beograd-Priština, Bilčik je rekao da ponovo započeti tok "ohrabruje" i "ima realnu šansu da donese praktične rezultate".



Podsetio je da "pored ključnih unutrašnjih reformi, taj dijalog predstavlja nužan korak u političkom radu Srbije na njenom putu ka članstvu u EU".