Dilojt: Do 2030. u svetu 31,1 milion električnih vozila

Do kraja ove decenije trećina ukupno prodatih novih automobila na svetu biće električna vozila - pokazalo je istraživanje konsultantske kompanije "Dilojt" (Deloitte), objavljeno danas.

Time bi broj prodatih električnih vozila u jednoj godini u svetu dosegao 31,1 milion, deset miliona više nego što se ranije predviđalo, objavio je "Dilojt" na osnovu istraživanja "Električna vozila: Postavljanje smera za 2030. godinu".



Kako je navedeno, uprkos poremećajima koje je izazvala pandemija korona virusa, očekuje se da će ukupna prodaja električnih vozila u ovoj godini dostići 2,5 miliona širom sveta.



Na osnovu godišnje stope rasta od 29 odsto, istraživanje procenjuje da će prodaja dostići 11,2 miliona u 2025. godini i 31,1 milion do 2030, godine u kojoj bi električna vozila predstavljala 81 odsto svih prodatih novih vozila.



"Dilojt" je kao ključni faktor rasta prodaje električnih vozila u narednih deset godina identifikovao "promenu sentimenta potrošača", jer mnoge prepreke za prihvatanje električnih vozila postepeno nestaju.



Direktor beogradske kancelarije "Dilojta" i glavni partner u Sektoru za finansijski konsalting, Darko Stanisavić kazao je da je visoka cena električnih vozila zasad ograničava prodaju, ali bi broj potencijalnih kupaca trebalo da se poveća kako se trošak za ta vozila sve više izjednačava s benzinskim i dizelskim ekvivalentima.



"Sve više modela novih električnih vozila, u kombinaciji s rastućim tržištem polovnih električnih vozila, znači da će električna vozila za mnoge postati pristupačniji izbor. Prevazilaženje zabrinutosti potrošača oko dometa vožnje i utisak nedostatka infrastrukture za punjenje, biće važni faktori jer sve više vozača razmišlja o pogodnostima prelaska na električna vozila", kazao je on.



Dodatni faktori koji bi mogli dovesti do rasta kupovine električnih vozila, uključuju povoljno regulatorno okruženje - finansijske podsticaje i ciljeve smanjenja emisije izduvnih gasova, kao i raspon modela električnih vozila dostupnih na tržištu, ukazano je u istraživanju.



Takođe, s obzirom da službeni automobili i vozni park i dalje predstavljaju većinu ukupne prodaje novih automobila, prelazak na električna vozila na korporativnom nivou dodatno će poboljšati opšti, globalni prelazak na električna vozila.



"Iako je ukupna prodaja automobila opala u ovom periodu (zbog pandemije), električna vozila su pokazala otpornost u nekim regionima u poređenju sa ostatkom tržišta", rekao je Stanisavić.



Kako se, po procenama, ukupna godišnja prodaja automobila u svetu neće do 2024. godine vratiti na nivo pre pandemije, čak i ako se vrati rast prodaje benzinskih i dizel vozila, verovatno će uskoro uslediti pad njihovog tržišnog udela, smatra on.