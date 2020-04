Vučić: U ponedeljak ili utorak sednica Parlamenta Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će datum održavanja naredne sednice Parlamenta zavisiti od epidemiološke situacije u zemlji ali da, ukoliko se nastavi ovim tempom, on očekuje da će to biti u ponedeljak ili u utorak.

"Što se tiče Skupštine, to pitajte predsednicu parlamenta Maju Gojković. Razgovarali smo ranije, možda u ponedeljak, možda u utorak, nemojte za tačan dan da me pitate, ali to zavisi i od epidemiološke situacije. Ako ide ovim tokom, onda je to moguće tada", rekao je Vučić novinarima nakon obilaska izgradnje pruge između Stare Pazove i Novog Sada.



Vučić je rekao da je moguće da se sednica parlamenta održi uz prisustvo najmanjeg potrebnog broja predstavnika administracije, policije i ostalih službi.

Govoreći o primedbama da je vlast u vreme vanrednog stanja pribegavala populističkim merama, Vučić je rekao da je teško ugoditi svim ljudima.

"Govorili su da ugrožavamo živote i da ne preduzimamo dovoljne mere, bila je kampanja da uvedemo vanredno stanje, da ne prođemo kao Italija. Kad smo uveli vanredno stanje, govorili su da to rade diktatorske zemlje. Tako je i za Parlament - bunili su se oni koji plate uzimaju, ali ne učestvuju u radu parlamenta, a ne pitaju se da li rade parlamenti Belgije, Češke", rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da će o datumu i načinu održavanja izbora prvo da razgovara sa političkim strankama sa kojima je imao ranije razgovore i to pre ukidanja vanrednog stanja".

U Novom Sadu ugašeno žarište, u Nišu se smiruje

Vučić, je, odgovarajući na novinarska pitanja, rekao i da Novi Sad u poslednja tri dana najbolje stoji u pogledu situacije sa zaraženima od korona virusa, da je to gotovo ugašeno epidemiološko žarište, ali da se i dalje mora biti oprezan. U Nišu se, kako je dodao, situacija umirila, ali je i dalje teža nego u Novom Sadu i Beogradu, iako je i u tom gradu pod kontrolom.

„Iduće godine od Beograda do Novog Sada za 25 minuta“

Aleksandar Vučić je, obilazeći izgradnju pruge između Stare Pazove i Novog Sada rekao i da će se „za godinu i pet meseci“ iz Beograda do Novog Sada i obratno „stizati brzim vozom za 25 minuta“.

Vučić je rekao i da će izgradnja deonice do Novog Sada koštati 850 miliona dolara i da u gradnji neće biti nikakvih kašnjenja. Deonica pruge od Novog Sada biće nastavljena do Subotice, a ukupno će brza pruga od Beograda do mađarske granice Srbiju koštati milijardu i 200 hiljada dolara. Dodao je i da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom dogovoreno da se ubrzaju procedure za gradnju deonice te pruge do Budimpešte.

Napomenuo je da je bilo ukupno osmoro zaraženih među radnicima na brzoj pruzi, ali da su svi bili bez težih simptoma i da su nastavili da rade.

Vučić je obišao radove na izgradnji vijadukta "Čortanovci" zajedno sa predstavnicima kompanije ruskih železnica RŽD Internešnel, potpredsednicom vlade i ministarkom građevinarstva Zoranom Mihajlović, kao i ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan Harčenkom i pokrajinskim premijerom Igorom Mirovićem.