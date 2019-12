Fon der Lajen: Razlaz bez sporazuma štetniji za London nego za EU

Izostajanje sporazuma Evropske unije i Londona o budućim odnosima bi više škodilo Velikoj Britaniji nego EU, ocenila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, prenosi agencija Beta.



"Ako ne budemo mogli da postignemo sporazum do kraja 2020, bićemo ponovo pred ponorom. To bi jasno naškodilo našim interesima. Međutim to bi više uticalo na Veliku Britaniju nego na nas", rekla je fon der Lajen evroposlanicima u Strazburu.



U tom slučaju bi EU i dalje imala jedinstveno tržište i sporazume s partnerima, za razliku od Velike Britanije, rekla je fon der Lajen.



Britanci treba da napuste EU 31. januara 2010. godine, kada počinje "prelazni period", predviđen da bi se izbegao nagli prekid veza, tokom kojeg Britanija i EU treba da pregovorima utvrde svoj budući odnos.



"Prelazni period", tokom kojeg će se i dalje primenjivati propisi EU, završava se 31. decembra 2020. godine.



Da bi se taj period produžio, London treba da uloži zahtev pre 1. jula 2020, međutim britanski premijer Boris Džonson, ponovo izabran prošle nedelje sa ubedljivom većinom, potvrdio je da želi da zakonom zabrani mogućnost produženja "prelaznog perioda".



To onda ostavlja pregovaračima 11 meseci da se dogovore o budućim odnosima, posebno o trgovinskim.



"Kalendar pred nama je izuzetno ambiciozan", rekla je fon der Lajen i dodala da će se pregovori organizovati tako da se postigne najbolje što je moguće u tom kratkom roku.

Ona je rekla da se nada da će buduće partnerstvo s Londonom "biti bez presedana".



"To nije kraj priče. To je početak novih odnosa izmedju suseda i želim da postanemo dobri susedi sa našim prijateljima iz Velike Britanije", rekla je ona.



Boris Džonson je rekao da želi da sa EU sklopi sporazum o slobodnoj trgovini sličan onom koji su sklopili EU i Kanada, rekao je njegov portparol. On takođe želi ambiciozan sporazum o slobodnoj trgovini sa SAD.