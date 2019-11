Mišić: Ne slažemo se sa Nacrtom zakona o inspekcijama

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić izjavila je u Banjaluci, nakon sastanka sa vršiocem dužnosti direktora Inspektorata Republike Srpske Dragutinom Škrebićem, kako radnici u tom bosanskohercegovačkom entitetu očekuju mnogo od novog zakona o inspekcijama.

Ona je, međutim, dodala kako se sa postojećim Nacrtom zakona u sindikatu ne slažu.

« Ako se svodi na to, kako se u javnoj raspravi moglo čuti od predlagača, da će se uvesti kontrola u kuće kod onih žena koje rade za 450 maraka, pa kod kuće dodatno peku torte i kolače, a one znaju koliko to košta, pa time popunjavaju svoj budžet, ako je to inovacija zakona, onda nam takav zakon ne treba. A pored nas će prolaziti oni koji godinama ne uplaćuju poreze i doprinose, oni koji isplaćuju najnižu platu za sve radnike, oni koji uopšte ne isplaćuju plate. Ako to neće biti ozbiljan predmet kontrolisanja i sankcionisanja, onda se postavlja pitanje zašto bilo šta mijenjamo», poručila je Mišić.

Mišić je kazala i da, ako je potrebno, Nacrt zakona treba vratiti Vladi Republike Srpske na doradu kako bi se u raspravu o njemu uključil inspektorat, poslodavci i sindikat.