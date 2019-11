Otvoren deo bulevara Vudroa Vilsona u Beogradu

U Beogradu su otvoreni deo novog Bulevara nazvanog po nekadašnjem američkom predsedniku Vudrou Vilsonu, ulica Nikolaja Kravcova i novi Beogradski park u okviru kompleksa Beograd na vodi.

Otvaranju parka je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će kompletan bulevar biti otvoren do marta naredne godine.

"Mi ćemo kompletan bulevar da otvorimo do marta, neka bude i do aprila i do maja, i izlaziće na Sajam. Računam da će najviše radova na šoping molu da bude gotovo do tada, da će biti izgrađeno 15-16 spratova na tornju koji će biti 'lendmark' za Beograd. Ovo donosi i privlači turiste i to nije pitanje ukusa nego objektivnog pristupa, jer sada dolazi dvostruko više turista nego pre šest ili sedam godina", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, radovi doprinose podizanju građevinske industrije, što posledično povećava i privredni rast.

"Očekujemo da će rast biti najmanje 3,8 odsto, a procena Narodne banke Srbije od 3,6 odsto mora da bude uvek konzervativna. Srbija je druga u Evropi po rastu u trećem kvartalu i samo je Mađarska ispred nas. Očekujemo da rast bude 5,4 odsto u poslednjem kvartalu i to dovoljno govori. To znači da brzo napredujemo i to će ljudi da osete u novčanicima i džepovima", rekao je on.

Bulevar Vudroa Vilsona spajaće Karađorđevu ulicu i Bulevar vojvode Mišića, a inicijativu da ponese ime nekadašnjeg predsednika SAD pokrenuo je predsednik Srbije.



Pored takozvanog „Beogradskog parka“ i dela bulevara Vudroa Vilsona, otvoren je i prvi deo ulice Nikolaja Kravcova, koja nosi ime sovjetskoj vojnika i učesnika u oslobađanju Beograda 1944. godine, a koja će u budućnosti spajati Savsku ulicu i bulevar Vudroa Vilsona.