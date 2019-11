Na suđenju Jeličiću saslušano troje svedoka, advokati kažnjeni, Šešelj izbačen iz sudnice 

Saslušavanjem troje svedoka odbrane danas je pred kruševačkim Osnovnim sudom nastavljeno suđenje bivšem predsedniku Opštine Brus Militinu Jeličiću - Jutki, optuženom za nedozvoljene polne radnje i polno uznemiravanje, prenosi agencija Beta.



Na ročištu koje je trajalo pet i po sati, braniteljka okrivljenog, advokatica Zora Dobričanin Nikodinović i punomoćnik oštećene, advokat Borivoje Borović, nakon opomena dobili su kazne od po sto hiljada dinara, a poslanik i lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj koji je suđenju prisustvovao kao posmatrač, posle više opomena zbog dobacivanja, pri kraju ročišta izbačen je iz sudnice.



Borović je novinarima rekao da je svo troje svedoka delimično priznalo da su ih Jutka i njegovi advokati "brinovali", te da su se s njima vidjali danima pred ročište.



"Po meni radi se o lažnim svedocima koji su inače prijatelji okrivljenog, većinu od njih je i zaposlio. Danas su i priznali da su učestvovali u protestima 'Pravda za Jutku' odeveni u majice na kojima je to pisalo, nijedan od ovih svedoka nema kredibilitet", kazao je Borović.



Ocenio je da je Šešelj želeo "da napravi gužvu, jer on nije borac za ljudska prava", ali da je to izbegnuto tako što ga je sudija izbacio iz sudnice.



Advokatica optuženog Jeličića, Zora Dobričanin Nikodinović je kazala je da je iznenađena tolikom medijskom pažnjom za ovaj slučaj, jer je oko 17 časova ispred kruševačkog suda bilo nekoliko novinarskih ekipa.



Dodala je da je to ipak ne čudi jer je "ovaj predmet napravljen u medijima, svedoci oštećene daju iskaz u medijima, oštećena daje iskaz u medijima, njen punomoćnik u celovečernjem terminu daje izjave".

"Nadam se da ovaj sud neće suditi na osnov dokaza koji se prikupljaju u medijima i iskaza svedoka medijima, pisanja medija, iskaza njenog punomoćnika u medijima već na osnovu činjenica i dokaza u predmetu", kazala je ona.



Na novinarsko pitanje na čiji je poziv na današnje sudjenje došao Vojislav Šešelje ona je rekla da ne zna, ali da pretpostavlja da to ima veze s tim da se i Šešelj i Jeličić bave politikom, dodavši i da su na suđenju i predstavnice nevladinih organizacija, te da su u Narodnoj stranci politički aktivni i punomoćnik oštećene Borivoje Borović, i oštećena Marija Lukić.



Šešelj je novinarima rekao da mu danas sudija nije dozvolio da u svojstvu pravnog savetnik Milutina Jeličića Jutke nastupa na suđenju, na kome je ostao kao posmatrač, te da je kasnije, isključen zbog nepoštovanja suda pošto je, kako je rekao, ukazao na neregularnosti u procesu i na "pravno neznanje" advokata Borivoja Borovića koji zastupa Mariju Lukić.



Borović je, rekao je Šešelj, pripisivao Jeličiću da je kao predsednik Opštine bio nadležan za slučaj nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu na Kopaoniku, dok je Šešelj obrazlagao da nadležnost nije na predsedniku opštine već na Ministarstvu građevinarstva. Ocenio je i da rekonstrukcija prepiske, koja sadrži Jeličićevo seksualno uznemiravanje Marije Lukić deluje nemoguće, da je to "podvala i hajka" na Jeličića, a Mariju Lukić je optužio da je proces pokrenula iz lične koristi.



Kao prvi svedok odbrane saslušana je zamenica predsednika Opštine Brus, Jasmina Savić, koja je kazala da službeni telefoni ponekad jesu ostajali u obližnjoj kafani, ali samo "kada bi ih tamo zaboravili", potvrdila je da su građani mogli da koriste službene telefone, ali da službene telefone okrivljenog nisu mogli da koriste bez njegovog odobrenja.



Kazala je, takođe, da je iz priče kolega čula da su neki službeni telefoni nestajali, ali nije znala da li je ta krađa prijavljena.



Savić je rekla da joj se jednom desilo da se na Jeličićev broj javila Marija Lukić i da od Jeličića nikada nije dobijala neprimerene poruke, vec samo poslovne, mada je on uopšte retko slao poruke.



Pomoćnik predsednika Opštine Brus, Zoran Radenković koji Jeličića poznaje trideset godina, a na mestu njegovog pomoćnika je od 2015. godine, naveo je takođe da su Jeličićeve telefone koristili mnogi od zaposlenih u njegovom kabinetu te da su im se baterije neretko punile u obližnjoj piceriji "Hani".



Napomenuo je da ga je Jeličić mahom zvao telefonom, odnosno da nije imao običaj da šalje poruke, tvrdeći da je afera sa Marijom Lukić nastala zbog pokušaja Opštine da spreči izgradnju malih hidroelektrana.



On, međutim, nije znao da odgovori na pitanje advokata Borovića da li se firma Nenada Milenkovića, direktora bruskog Sportskog centra, bavila upravo pribavljanjem dozvola za male hidroelektrane.



Opštinski pravobranilac Andrija Nestorović ispričao je u sudu da je na sednici Opštinskog veća u martu ili aprilu 2018. godine Jeličiću stigla poruka s Nestorovićevog broja, iako on u tom trenutku nije koristio telefon i da potom u njegovom telefonu nije bilo te poruke.



U poruci je, naveo je on, pisalo "predsednične podnesite ostavku iz moralnih razloga", a Nestorović je uveren da je to učinio neko ko ima "dobro IT znanje" kako bi ga "posvađao s Jutkom".



Suđenje će se nastaviti 20. decembra saslušavanjem ostalih svedoka.

Pred Opštinskim sudom u Kruševcu danas su se okupile predstavnice Mreže Žene protiv nasilja koje su takve akcije podrške Mariji Lukić i svim ženama sa iskustvom seksualnog nasilja odražale i u Beogradu i Nišu.