Brnabić kineskim studentima: Kina snažan partner Srbiji sa kojom deli iste vrednosti 

Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je u obraćanju studentima univerziteta Djaotong, drugog po veličini u Šangaju, da Srbija i Kina dele iste vrednosti i da je Kina snažan partner Srbiji politički i ekonomski, prenosi agencija Beta.



Premijerka je ukazala da Kina dobro predstavlja srpske interese u međunarodnoj areni i posebno u Ujedinjenim nacijama gde Srbija i Kina dobro rade zajedno.

"Srbija je ponosna što se smatra partnerom i prijateljem Kine", rekla je ona i dodala da po veličini i ekonomskim resursima te dve zemlje ne mogu da se porede, ali da dele zajedničke vrednosti a to su otvorenost, spremnost za saradnju sa svim partnerima iz Evrope, Azije i Afrike. Ona je juče rekla da Srbija podržava politiku jedne Kine i da Kina podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

Brnabić je rekla da Srbija deli viziju predsednika Kine da je saradnja jedini put i način da svet napreduje.



Srbija učestvuje u dve ključne kineske inicijative, u inicijativi 17 plus jedan, odnosno saradnji između Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope, kao i u inicijativi Pojas i put koju je pokrenuo kineski predsednik Si Djinping, rekla je Brnabić.



"Mogu da vam kažem da naši građani osećaju u svakodnevnom životu reuzultate inicijative Pojas i put od mostova, do autoputeva, do radnih mesta koje daju kineske kompanije u Srbiji", rekla je Brnabić.



Srbija i Kina imaju vrlo snažnu saradnju u razvoju infrastrukture, rekla je premijerka.



"Mi razvijamo našu infrastrukturu sa evropskim sredstvima i sa našim evropskim partnerima, sa Svetskom bankom, ali značajno razvijamo našu infrastrukturu i sa našim kineskim partnerima kroz vrlo povoljno kinesko finansiranje i fantastične kineske infrastrukturne kompanije", rekla je Brnabić.



Ona je istakla kompanije CRBC i Power China, koje su, kako je rekla, vrlo profesionalne, efikasne i fleksibilne.



Brnabić je ukazala da Srbija ima vrlo dobru saradnju sa kineskim investitorima i kao veliki primer navela železaru Smederevo koja je, kako je rekla, vrlo važna za srpsku privredu. Uz veliku podršku predsednika Si Đinpinga kineski partner Hbis kupio je železaru koja sada dobro radi i koja je spasila svih 5.000 radnih mesta, i 20.000 indirektnih i postala najveći izvoznik iz Srbije, rekla je Brnabić u razgovoru sa studentima kineskog univerziteta.



Brnabić je kazala da se tokom posete Kini sastala sa predstavnicima Hbisa i da su oni rekli da će investirati još više u tehnologiju da bi bili konkurentniji i otvoriti treća trišta.



Premijerka je rekla da srpski narod vidi da su kineske investicije i kineska podrška ogromni i da doživljavaju Kinu kao jednog od ključnih prijatelja i saveznika Srbije, navodi Beta.



Navela je most koji su Kinezi izgradili i put do Crne Gore koji finansiraju kineske finansijske institucije, kao i kupovinu rudnika bakara u istočnoj Srbiji od strane kompanije Zidjin.

Premijerka je razgovarala sa srpskim studentima na tom univerzitetu i izrazila nadu da će oni da se vrate u zemlju. Ona ih je pozvala da dođu na konferenciju koju ona organizuje 27. decembra sa ljudima iz dijaspore, gde će se predstaviti šta je u zemlji urađeno da se reše problemi sa kojima se suočavaju ljudi pri povratku. To je druga godina da se takva konferencija organizuje.



Premijerka je sa delegacijom iz Šangaja danas doputovala u Hangdžou u provinciji Džedjang.