Vučić: Sa Putinom 4. decembra u Sočiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se 4. decembra sresti u Sočiju sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, kao i da planira da narednog 9. maja na Dan pobede učestvuje u vojnoj paradi i Besmrtnom puku, u Moskvi.

On je za Sputnjik rekao da je nedavna poseta ruskog premijera Dmitrija Medvedeva prošla "mnogo bolje" nego što je i sam očekivao, navodeći da je potvrdjena saradnja, iskreno prijateljstvo i najviši stepen poverenje koji imaju jedni u druge, kao i da su dogovoreni mnogi konkretni projekti.

Govoreći o odnosima Beograda i Prištine, on je rekao da je "suština da dogovor treba da postignu oni koji moraju da urede svoju budućnost"

"Dogovor u kome niko ne bi bio srećan do kraja. Ali, tog dogovora nema i neće ga ni biti. Srpske nežne uši bi volele da uvek čuju ono što im se svidja, iako to nije blizu realnosti. Ali, nije u tome problem. Problem je što Albanci ne žele da čuju ništa što je stvarni kompromis. I konačno, sve što se danas Srbiji nudi sa Zapada nije nikakav kompromis", rekao je Vučić.

Na pitanje može li doći do promene formata dijaloga Beograda i Prištine i organizovanja neke međunarodne konferencije kako bi se došlo do rešenja, on je rekao da se plaši medjunarodnih konferencija.

"Ali kada bi to toga došlo, morale bi da učestvuju sve velike svetske sile. Zalažem se za to da razgovaramo sa Albancima i da pokušamo da dođemo do kompromisa. Očigledno da je to teško", rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da mu je nemačka kencelarka Angela Merkel, tokom jednog razgovora u Davosu, rekla da ta zemlja ne može da prihvati podele, razgraničenja i novo utvrđivanje granica.

"Ja sam joj pre toga rekao da granice nisu utvrđene. Za nas je granica jedna, za Berlin je druga. Za Rusiju je granica jedna, za Ameriku je druga. Za Кinu je jedna, za Francusku je druga. Za Španiju je jedna, za Britaniju je druga... I kažem im, dajte da to utvrdimo", ispričao je Vučić.