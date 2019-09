Guterres: Evropska unija i NATO trebaju biti otvoreni za BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterresom, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.



Tokom razgovora o aktuelnoj političkoj situaciji, Komšić je kazao da je Bosna i Hercegovina opredijeljena za dobrosusjedsku saradnju i za rješavanje svih otvorenih pitanja sa susjednim zemljama. Istakao je kao primjer dobre odnose naše zemlje sa Crnom Gorom, i to da su to jedine dvije zemlje u regiji koje nemaju neriješenih međusobnih pitanja.



Kazao je da polaže nadu u poboljšanje odnosa sa Republikom Srbijom, imajući u vidu predstojeći sastanak Predsjedništva BiH i predsjednika Aleksandra Vučića.



Što se tiče Republike Hrvatske, istakao je da očekuje početak otvaranja pozitivnog dijaloga sa susjednom zemljom nakon izbora koji će biti održani u toj zemlji krajem godine. Kada je riječ o neriješenim pitanjima sa Republikom Hrvatskom, to su sporazum o sukcesiji i granica na moru, koje je Bosna i Hercegovina spremna kroz dijalog i dogovor rješavati.



Predsjedavajući Komšić osvrnuo se na izjavu predsjednice Grabar-Kitarović koja je prilikom susreta sa Gutteresom komentarisala Izborni zakon BiH i činjenicu da on nije izmijenjen. Kazao je da se Izborni zakon treba mijenjati u mnogo segmenata, ali da je to ipak isključivo unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine, o kojem će se odlučivati samo unutar Bosne i Hercegovine.



Generalni sekretar UN-a naveo je da se odnosi Bosne i Hercegovine i njenih susjeda trebaju rješavati dogovorom, te da treba kreirati ambijent za prevazilaženje razlika kroz pozitivan dijalog. Gutteres je takođe kazao da Evropska unija i NATO trebaju biti otvoreni za Bosnu i Hercegovinu.