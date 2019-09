Naše priče sedmice

Zašto u Srbiji ne može da prođe nijedna manifestacija bez Milorada Dodika, da li ga narod u Srbiji doživljava kao jednog od lidera Srbije, zašto je Dobrica Ćosić za njega govorio da je najpopularniji srpski političar, zašto ga podržavaju ne samo pristalice Srpske napredne stanke nego i deo opozicije, da li Dodik govori ono što Aleksandar Vučić ne sme da kaže, kakve biznise Dodik i njegov sin imaju u Srbiji, pitanja su na koja u Mostu Radija Slobodna Evropa odgovaraju Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vladimir Pejić, direktor Faktora plus - beogradske agencije za istraživanje javnog mnjenja.

"Svakome ko sluša tzv. provladine medije u Srbiji ili, još bolje, direktno se napaja sa samih izvora istine u vidu istupa vodećih državnih funkcionera, zna da je prethodni režim ostavio Aleksandru Vučiću i njegovim saradnicima pustoš i spaljenu zemlju, koju oni sada temeljito dižu iz pepela. Na to smo se, dakle, navikli, skoro da smo već i oguglali. Pa ipak, čovek ne može a da se povremeno ne iznenadi dokle je sve to išlo, to jest, koliko je temeljito Srbija bila „u buli“, i koliko je sadašnja vlast spremna i sposobna da misli na sve i da poboljšava ama baš svaki aspekt naših života. Za početak – same te živote, to jest, da se pobrine da nas bude više nego što nas ima, pošto se ispostavlja da je zavladala izvesna recesija, ili čak hronična nestašica stanovništva, naročito onog „etnički podobnog“, ako se tako može reći, između ostalog, Piše Teofil Pančić u novoj kolumni.

Tačno je da su Hrvati bili najzastupljeniji u antifašističkom pokretu u odnosu na druge jugoslovenske narode sa 30 odsto, a činili su nešto više od 20 procenata stanovnika tadašnje zajedničke države. Međutim, sledeći tu logiku, Srbi u Hrvatskoj su dali najveći doprinos, jer ih je bilo 28 odsto među hrvatskim partizanima, a oko 16 procenata u tamošnjem stanovništvu, kaže za RSE zagrebački istoričar Ivo Goldstein (Goldštajn), povodom nedavne izjave predsednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović da su Hrvati dali najveći doprinos antifašističkoj borbi u Evropi.

Ines traži istinu o ubijenim roditeljima

Iako dugi niz godina živi u SAD-u, Goraždanka Ines Ribić nastavlja borbu za istinu i kažnjavanje onih koji su početkom rata 1992. godine razorili njenu porodicu. Majka joj je ubijena pred kućnim pragom, a otac odveden i nikada nije pronađen. U nevjerovatnoj priči o ljubavi Ibrahima i Slavice, koja je do smrti ostala jaka, Ines i njene sestre morale su promijeniti imena kako bi izašle iz dijela Goražda pod kontrolom Vojske Republike Srpske.

Zbog propusta i neefikasnosti borbe protiv organizovanog kriminala i visoke korupcije, dio nevladinog sektora predlaže uvođenje novog instituta za konfiskaciju imovine stečene kriminalom.​ "Najbolji primjeri ali nažalost ne i jedini su slučajevi Šarić i Kalić. Šarića je tužilaštvo optužilo za pogrešno krivično djelo i pogrešno opisalo radnje izvršenja drugog krivičnog djela. U slučaju Kalića tužilaštvo je dokazalo da ne postoji legalno porijeklo 3,5 miliona eura, ali nije umjelo da dokaže da taj novac potiče iz krivičnog djela. I umjesto da Kaliću uzmemo 3,5 miliona eura i uzmemo imovinu, mi mu sada vraćamo imovinu i plaćamo odštetu od najmanje tri miliona eura", poručila je je Vanja Ćalović Marković, izvršna direktorica nevladine organizacije Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).