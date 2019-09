Pacoli čestitao Srbiji na gradnji auto-puta Niš-Merdare

Kosovski ministar spoljnih poslova u ostavci Bedžet Pacoli čestitao je Vladi Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću na potpisivanju ugovora o izgradnji autoputa Niš-Priština, ocenivši da je to "veliki korak ka miru sa Kosovom". Pacoli je na svom Tviter profilu naveo da je mir "jedini način za izgradnju svetle budućnosti".



"Nastavak izgradnje auto-puta od Srbije do granice sa Kosovom, Merdara, veliki je korak ka miru sa Kosovom. Čestitam Vladi Srbije i predsedniku Vučiću na preduzetništvu", naveo je Pacoli.



Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala je juče sa predstavnicima Evropske investicione banke (EIB) ugovor o zajmu u vrednosti 100 miliona evra, i ugovor o pomoći od 40,6 miliona evra za izgradnju autoputa Niš-Merdare-Priština.

Mihajlović je rekla da se na pripremi tog projekta radilo tri godine, te da je uprkos raznim kritikama, na inicijativu tadašnjeg predsednika Vlade Aleksandra Vučića pokrenut projekat izgradnje "autoputa mira", s obzirom na njegovu važnost.



"Ovaj projekat je važan ne samo zbog privrednog razvoja Srbije i povezivanja građana u nekoliko okruga, već i politički, zarad stabilnosti u regionu, jer pokazuje želju naše zemlje da se razvija, ali i da do rešenja dolazi kompromisom i saradnjom. Strateški, ovaj autoput omogućiće nam izlazak na more i luke", rekla je ona.



Trasa budućeg autoputa od Niša do Merdara duga je 77 kilometara, a prva deonica od Niša do Pločnika duga je 33 kilometara i procena vrednosti radova na izgradnji poluprofila, eksproprijacije i projekta iznosi oko 250 miliona evra.



Druga deonica od Pločnika do Merdara duga je 44 kilometra i procenjena vrednost iznosi oko 570 miliona evra, a očekuje se da radovi na prvoj deonici započnu u poslednjem kvartalu sledeće godine.

Kosovo je već napravilo 10-tak kilometara auto-puta od Prištine ka granici sa Srbijom na trasi koja potom produžava ka Nišu.