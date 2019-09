Premijer Babiš ne vidi razlog da Češka menja politiku i povlači priznanje Kosova 

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas nakon sastanka premijera zemalja Višegradske grupe i zemalja Zapadnog Balkana u Pragu da bez obzira na najavu predsednika Češke Miloša Zemana da će to pitanje pokrenuti ne vidi razlog da češka vlada menja svoju politiku i povlači priznanje Kosova.



Babiš je na konferenciji za novinare nakon samita podsetio da je stav češkog predsednika prema Kosovu poznat i da ga redovno ponavlja već niz godina.



"Spoljna politika Češke je stvar vlade. Ne vidim razlog da češka vlada menja svoju politiku", kazao je povodom Zemanove najave Babiš.



Češki premijer upozorio je da redovno sastajanje najviših zvaničnika na kome je predsednik Zeman najavio da će narednog meseca pokušati da vidi da li bi Češka mogla da povuče priznanje Kosova služi upravo koordinaciji spoljne politike i inostranih poseta i da će na sastanku biti o tome debata.



Babiš je na konferenciji za novinare rekao takođe da Zemanova izjava nije kriva za odustajanje kosovskih zvaničnika da prisustvuju samitu i da mu je kosovski premijer poslao poruku u kome ga je obavestio da u Prag ne dolazi zbog unutrašnje političke situacije.



"Na samitu je kao predstavnik Kosova bio otpravnik poslova ambasade u Pragu i on je imao istupanje na samitu", rekao je Babiš.



Predsednik Češke Miloš Zeman izjavio je danas češkim novinarima na kraju posete Beogradu da će na sastanku sa češkim premijerom i predsednicima oba doma parlamenta izneti kao argument za povlačenje priznanja Kosova to da se kosovskim zvaničnicima na vlasti zbog ratnih zločina bavi Haški tribunal, ali da ne bi tražio povlačenje priznanja ako bi u Prištini na vlast došle demokratske stranke neopterećene prošlošću.



"Naravno da da. Ali suviše ste veliki optimista kada pretpostavljate da će se to desiti. Nažalost demokratske stranke imaju na Kosovu veoma slabu reprezentaciju", kazao je predsednik Zeman na pitanje da li bi situaciju oko povlačenja priznanja promenila izborna pobeda demokratskih stranaka na Kosovu.

Zeman je češkim novinarima u pratnji rekao da za pokušaj da izdejstvuje povlačenje priznanja Kosova ima dva argumenta a prvi je taj da je Poslanički dom češkog parlamenta svojevremeno usvojio rezoluciju u kojoj poziva češku vladu da ne priznaje Kosovo a tadašnja vlada premijera Mireka Topolaneka to nije poštovala i priznala je Kosovo u maju 2008. godine.



"Drugi argument je to što se Haški tribunal bavi i zločinima izvršenim na kosovskoj teritoriji. Morate da priznate da ako su vodeći političari na čelu sa premijerom pod istragom za ratne zločine, to je nešto drugo nego kada bi bili pod istragom za privredni kriminal. Pretpostavljam da ću na savetovanju zvaničnika, to su četiri čoveka, pokušati da primenim te argumente i ili će mi to poći za rukom ili ne, to je život", kazao je Zeman.