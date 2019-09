Čubrilović: Narodna skupština neće izlaziti iz ustavnog okvira

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) Nedeljko Čubrilović rekao je danas u Banjaluci da NSRS neće izlaziti iz ustavog okvira, ali da o pojedinim pitanjima može iskazati politički stav s obzirom na problem formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini.

On ističe da nema potrebe za posebnom sjednicom o temama vraćanja nadležnosti koje je poslijednjih dana u medijima plasirao srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, ali da na njegov zahtjev posebna sjednica Narodne skupštine može da bude zakazana.

˝Narodna skupština je spremna da odradi svoj posao kroz to zasjedanje u posebnom sazivu da razmotri mogućnost i prijedloge koji budu dolazili od samog sazivača a kad će to biti, teško je pretpostaviti. Ja ipak očekujem da do toga ne dođe. Prizivati neke druge metode i mjere u ovom momentu je neukusno i potpuno bespotrebno, ali svoj politički stav NSRS može da zauzima a koliko će on biti provodiv zavisi kakav će taj stav biti. Svakako političke partije koje budu učestvovale u tome će ga u konačnici i definisati˝, smatra Čubrilović

Ipak, optimista je po pitanju formiranja vlasti u BiH, posebno Vijeća ministara u skladu sa sporazumom političkih lidera partija koje su pobjedile na proteklim izborima.

˝Krajnje je vrijeme da se nakon godinu dana implementiraju izborni rezultati do kraja onako kako je to moguće kroz dogovor ili onako kako je to matematički moguće na nivou Bosne i Hercegovine˝, kaže Čubrilović

Podsjećamo da je prije nekoliko dana srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, najavio da će ukoliko do 5. septembra ne bude formirano Vijeće ministara BiH tražiti da se u Narodnoj Skupštini RS-a razmotri saglasnost Republike Srpske na sporazum o Oružanim snagama BiH a najavio je i„povlačenje iz sporazuma o indirektnim porezima i formiranje entitetske službe za poreze umjesto Uprave za indirektno oporezivanje BiH.