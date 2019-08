Đilas: Vučić odlučio o hapšenju u Dajrekt mediji i RTS-u

Dragan Đilas, predsednik opozicione Stranke slobode i pravde, izjavio je da direktor njegove bivše firme Dajrekt medija i zaposleni u Radio-televiziji Srbije nisu uhapšeni na osnovu prava, već po odluci predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„To je istraga koja traje već godinama, ali oni nisu privedeni na osnovu pravnih stvari. Jer ako imate to da sve stručne službe Radio-televizije Srbije kažu da su u pitanju ugovori koji su odlični za RTS, ako je to nešto od pre 11 godina a vi te ljude sada hapsite, to nije na osnovu rada nezavisne policije i tužilaštva. To je na osnovu toga što je Vučić, koji misli da je gospodar života i smrti i da ćemo svi da se prodamo, to odlučio. E, ja mu kažem – ne može. Oni će izaći, a ti da li ćeš tamo da završiš odlučiće ljudi koji budu radili svoj posao bez uticaja vlasti. Uhapsi mene Vučiću, ako imaš za šta. Izvoli, proveri svaki dinar koji imam“, rekao je Đilas na konferenciji za medije pred zgradom Predsedništva Srbije u Beogradu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je 28. avgusta da je policija zbog zloupotreba uhapsila direktora Dajrekt medije i dve osobe zaposlene u službi marketinga RTS-a zbog korupcije u kupoprodaji televizijskog vremena, dok je za jednom osobom raspisana poternica jer je u inostranstvu. Kompanija Dajrekt medija nekada je bila u vlasništvu Dragana Đilasa, a 2014. godine prodata je jednoj bugarskoj firmi.

Dragan Đilas je privođenje pomenutih ljudi povezao sa aktuelnom političkom situacijom.

„Aleksandar Vučić ni od čega danas neće prezati, posebno kada je njegova vlast ugrožena najozbiljnije do sada i kada je došlo vreme da se ispuni obećanje dato pre sedam godina da se proda i Kosovo i Metohija. Zato im je potrebno da opozicija sedi u Parlamentu, da bi dala legitimitet tome. To se neće desiti“, poručio je Đilas.

Dajrekt medija bila je, kako je pisao portal KRIK, jedna od najuspešnijih firmi Dragana Đilasa koju su 2001. osnovala trojica njegovih saradnika, u čije vlasništvo je zvanično ušao 2004. godine.