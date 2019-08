Tramp: Pristao sam da Zarif dođe u Bijaric

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je dao pristanak da iranskom ministru spoljnih poslova Muhamedu Džavadu Zarifu bude upućen poziv na samit G7 u Bijaricu, da je po tom pitanju postojalo jedinstvo lidera i negirao da je bio iznenađen ili ljut zbog njegovog dolaska.



Zarif je u nedelju iznenada došao u Bijaric na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji nastoji da smanji tenzije oko iranskog nuklearnog programa, sve veće otkako su SAD pre više od godinu dana napustile međunarodni nuklearni sporazum velikih sila i Teherana iz 2015. godine i ponovo uvele sankcije Iranu.

Nije jasno kada je Makron uputio poziv Zarifu, ni kada je obavestio druge lidere da je šef iranske diplomatije na putu za Bijaric, a Tramp je rekao da je s Makronom direktno pričao o tome.



"Rekao sam, ako želite to da uradite, to je u redu. Uopšte to ne smatram nepoštovanjem. Naročito kada me je pitao za pristanak", naveo je Tramp.



On je dodao da su lideri članica G7 "manje-više došli do (zajedničkog) zaključka".



"Glavni deo zaključka je da oni (Iran) ne mogu da imaju nuklearno oružje", rekao je Tramp.



Taj zaključak su lideri velikih sila postigli odavno i on je svrha nuklearnog sporazuma iz 2015. godine o kojem su pregovori trajali godinama.



Makron i drugi lideri članica G7 protive se amerčkom povlačenju iz tog teško postignutog sporazuma i pokušavaju da ga spasu od tada.



Tramp nije rekao da li se neko od članova američke delegacije u Bijaricu sastao sa Zarifom koji je juče proveo pet sati u tom francuskom gradu. Neke od novih američkih sankcija Iranu direktno pogađaju Zarifa.



"To je sve veoma novo", kazao je američki predsednik.

Zarif je u ponedeljak otputovao Kinu gde je domaćine obavestio o razgovorima na samitu G7



Trodnevnim samitom G7, na kojem uz Trampa i Makrona učestvuju i lideri Velike Britanije, Nemačke, Italije, Kanade i Japana, dominiraju tenzije oko Irana, pitanje odnosa prema Rusiji i njenom eventualnom povratku u grupu najvećih svetskih ekonomija, američki trgovinski rat s Kinom i posrtanje svetske ekonomije.



Samit će danas biti završen zajedničkom konferencijom za medije Trampa i Makrona.