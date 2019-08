Wigemark: Mora se misliti na opšti interes građana iz oba entiteta

Šef Delegacije Evropske unije (EU) i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Lars-Gunnar Wigemark izjavio je danas da žali što jučer nije održana sjednica Predsjedništva BiH i nije došlo do imenovanja mandatara za sastav Vijeća ministara BiH, piše agencija Fena.



"Mi iz EU shvatamo da je to povezano s drugim pitanjima, kao što je put BiH prema NATO savezu i za nas je važno da se oba procesa mogu neometano odvijati. U ovom trenutku niko ne govori o članstvu", rekao je ambasador Wigemark novinarima u Banjoj Luci.



Cilj BiH je, dodao je, članstvo u EU, a kako je rečeno i 5. augusta, bit će potrebne neke dodatne odluke da bi se dalje rješavalo pitanje NATO-a.



"Ono što je sada važno jeste da svi stanu na loptu. Prošlo je deset mjeseci a vlast još uvijek nije formirana i mora se misliti na opšti interes građana, koji žive u oba bh. entiteta", naveo je Wigemark.



Kaže da nedavni sporazum o principima formiranja vlasti, koji su postigli lideri SDA, HDZ-a i SNSD-a, jeste dobar polazni osnov. Kada se formiraju vlasti bit će na njima da implemeniraju taj, kako je istakao, načelni dogovor.



"Kao i svaki drugi politički dogovor i on je podložan različitim tumačenjima, ali ono što je važno jeste da sjednu zajedno, da razgovaraju, da se ne povlače u svoje rovove, već da razgovaraju i pokušaju doći do dogovora koji će funkcionisati", naglasio je Wigemark.



Lično misli da postoji neko praktično rješenje za sva pitanja.



"Mislim da nije potrebno pretjerivati, odnosno dramatizovati bilo koje od ovih pitanja. Nema mjesta za to", uvjeren je.



Naveo je i da bi volio da ohrabri i članove Predsjedništva BiH i sve druge političke lidere u zemlji da budu odgovorni, pokušaju naći neki zajednički interes, da ne kritikuju jedni druge i pokušaju naći neka rješenja u interesu svih građana BiH, jer su izabrani da se bave rješenjima, a ne problemima.



"Lako je davati neke bombastične izjave medijima, ali ovo nije teatar, već realnost", rekao je Wigemark i dodao da BiH jeste dio EU i važno je da se to pitanje riješi što prije.



Za EU je, ističe, važno da će mišljenje o aplikaciji BiH za članstvo u EU doći na dnevni red, a u tom trenutku bit će posmatrano da li postoji formirana vlast u zemlji i da li ona može nastaviti kretanje na tom putu.



Šef Delegacije EU danas je u Banjoj Luci učestvovao u dijalogu s novinarima o tom mišljenje te pitanjima slobode medija, izdržavanja, okupljanja, vladavini prava.

