Vilson: Zemlja koja ide u EU ne prima oružje iz Moskve

Izvršni potpredsednik Atlantskog saveta Dejmon Vilson, rekao je, povodom isporuke ruskih tenkova Srbiji, da zemlja koja ide u Evropsku uniju, ne treba da prima naoružanje iz Moskve. Na pitanje Glasa Amerike da li time Srbija šalje signale Zapadu i kako vidi nabavku oružja, Vilson je odgovorio da je to štetno i neodgovorno, te da je to pokušaj da se oslabi normalizacija.

"Put Srbije ka EU je kroz normalizaciju odnosa sa Kosovom, ne kroz rusko naoružanje, ne preko oružja iz Moskve. Sve dok je Kosovo otvoreno pitanje, videćemo ruske pokušaje, videćemo srpske igre, sve te neke kontroverzne odnose", izjavio je Dejmon Vilson.

On je ocenio da trenutne odluke mogu da štete samim ciljevima Srbije.

"Zemlja koja ide u EU, ne prima naoružanje iz Moskve, to nije kompatibilno", istakao je Vilson.

Vilson dodaje da razume da je Rusija uz Srbiju po pitanju Kosova u UN.

Komentarišući izjavu Metjua Palmera, zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD, koji je najavio da se nada da srpska opozicija neće bojkotovati izbore, Vilson kaže da on veruje u Ustav i demokratske institucije.

On primećuje da postoji trend bojkota, naročito na Balkanu i osporavanja legitimiteta parlamenta.

"Jako imam razumevanja za teške uslove u kojima deluje srpska opozicija, to nije lak zadatak. Istovremeno je važno biti na terenu, razgovarati sa ljudima i zajednicama šta ih muči, da uđu u trku, da budu odgovorni, i da se bore za političke ideje preko dostupnih mehanizama, dok pokušavaju da poboljšaju demokratske procese. Znam da to nije idealno, ali me brine i da se samo kaže: 'Nećemo da učestvujemo'. Gde to vodi zemlju? To nije baš optimistično, ako vidite da su na terenu jedni glasovi i samo jedna snaga!" izjavio je Vilson.