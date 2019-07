Čović: Nema odgađanja programa restrukturiranja Aluminija

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ) Dragan Čović ocijenio je u petak u Mostaru kako više nema odgađanja programa restrukturiranja Aluminija i da će taj proces biti završen do kraja sljedećeg tjedna kada se u Mostaru sastaje Vlada FBiH.

Mostarskom gigantu, fabrici Aluminij, naime, ugašena je struja u noći sa 9. na 10. juli.



Po njegovim riječima, program će pokazati jasan plan što sve treba uraditi u toj mostarskoj tvornici, prenosi Fena.



"Želimo da na idućoj sjednici Kriznog vijeća Aluminija budu i predstavnici federalne vlade kako bi ona nakon toga mogla donijeti sve nužne odluke", kazao je Čović u izjavi za medije nakon sjednice Predsjedništva i konstituirajuće sjednice Središnjeg odbora stranke.

Govoreći o programu restrukturiranja, Čović je kazao kako se drugi dio programa odnosi na zbrinjavanje radnika, od onih koji mogu riješiti svoj status odlaskom u mirovnu, preko onih koji će ostati raditi, do onih koji ne žele raditi već samo uzeti otpremnine.



Nacrt ovog programa Uprava Aluminija bi trebala predstaviti večeras kako bi on do srijede bio usvojen na svim tijelima Društva.



Čović smatra kako je u program ugrađeno sve ono što je trebalo biti ugrađeno, pa čak i više od očekivanog.



"Sve što se dogovara u Kriznom vijeću mora biti do kraja izloženo sudu javnosti i paralelno s tim će institucije države raditi svoj posao, no u taj se dio apsolutno ne želim miješati", ustvrdio je predsjednik HDZ-a BiH.

Izetbegović: Politika da se prestane baviti Aluminijem



Ponovio je kako nadležne institucije države trebaju raditi svoj posao i imenovati one koji su malverzacijama izvlačili novac iz Aluminija te da se politika u njihov rad ne treba miješati. Također je ocijenio kako očekuje rezultate istrage vezane za Aluminiji i bez kompromisnu borbu protiv korupcije bez obzira o kome se radi.