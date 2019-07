Ambasador Nemačke: Očekujemo da Srbija prati stav EU o genocidu

Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib izjavio je da je stav Nemačke i ostalih članica EU da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid i da očekuje i od Srbije da zauzme takav stav.



U intervjuu za novopazarski radio Sto plus i agenciju Beta, Šib je povodom godišnjice genocida u Srebrenici naglasio da Nemačka nesporno smatra da se radi o genocidu i da su ga kao takvog kvalifikovali Haški tribunal i Međunarodni sud pravde.



"Masakr u Srebrenici je jedan od najgnusnijih zločina 20. veka. Stav Nemačke, ali i ostalih članica EU, je da se radi o genocidu. Očekujemo od Srbije da zauzme isti taj stav", rekao je nemački ambasador.



Govoreći o Kosovu, Šib je ocenio da su takse koje je Kosovo uvelo na srpske proizvode glavna prepreka za nastavak dijaloga Beograda i Prištine i da zbog toga ne zna kada bi pregovori mogli biti nastavljeni.



On je kazao da Nemačka i Francuska zajedno pokušavaju da obnove dijalog i da je Berlin u nekoliko navrata zbog toga od Prištine tražio da ukine takse.



On je dodao da bi Sjedinjene Američke Države (SAD) mogle imati važan angažman u dijalogu Beograda i Prištine, ali da trenutni format pregovaranja ne bi trebalo menjati.



"Format dijaloga je utvrđen i jasan, tu su Beograd i Priština, uz posredovanje EU. Važno je da i druge zemlje, kao na primer SAD, podržavaju taj proces. Optimista sam, verujem da će se, uz podršku medjunarodne zajednice, dijalog veoma brzo pomeriti sa mrtve tačke", naveo je Šib.



Komentarišući nedavnu izjavu predsednika Francuske Makrona da neće biti prijema novih članica dok se ne okončaju unutrašnje reforme EU, Šib je kazao da je stav Berlina da se radi o dva odvojena procesa koja mogu i treba da se odvijaju paralelno.



"Reforme unutar EU će se dešavati dokle god ona postoji, kako bi se poboljšala i adaptirala novim uslovima. To je stalan proces koji ne sprečava prijem novih članica, pod uslovom da zemlje kandidati ispune sve uslove", istakao je ambasador.



On je istakao da Nemačka pomno prati medijsku situaciju u Srbiji što je, kako je rekao, jedna od najvažnijih tema u procesu pristupanja Evropskoj uniji.



"Delimo mišljenje Evropske komisije (EK) izneto u izveštaju o napretku Srbije u procesu pristupanja, a u kojem su naznačeni određeni problemi u slobodi medija na čijem rešavanju treba raditi. Pozitivno je što je urađena Medijska strategija, koja čeka stav EK pre nego bude usvojena. Nadamo se da će njenom implementacijom biti ostvaren napredak u slobodi medija", izjavio je Šib.