Protest u Kragujevcu: 'Okupljanje za normalnu Srbiju'

U Kragujevcu je večeras u održan miting "Srbija na nogama", u okviru protesta "1 od 5 miliona" nakome je naglašeno da će građani istrajati u zahtevima za slobodu medija i fer izbore.

Prvi put organizatori su dozvolili nošenje stranačkih obeležja, a nakon skoro dvočasovne šetnje centralnim gradskim ulicama, sa stepeništa Prve kragujevačke gimnazije obratili su im se lideri Saveza za Srbiju Dragan Đilas, Boško Obradović, Zoran Lutovac, kao i Sergej Trifunović, Srđan Milivojević i Vladimir Gajić.

Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke poručio je vlastima da građani koji već šest meseci protestuju širom Srbije na taj način daju do znanja da ne pristaju na nasilje i laži.

"Svaka izgovorena reč i javni nastup Aleksandra Vučića znači upravo to. On poručuje da je nasilje dozvoljeno, nasilje nad svima onima koji ne misle kao on. U ovoj zemlji postoji nasilje nad institucijama, nad vladavinom prava, nasilje nad ljudima i ono najgore, nasilje nad zdravim razumom", rekao je Lutovac.

On je govoreći o zajedničkom nastupu opozicionih stranakarazličitih političkih pogleda na budućnost Srbije istakao da su ih okupili zajednički interesi, a ne razlike.

"Nismo se mi okupili oko razlika nego oko onog što nam je zajedničko a to je normalna Srbija. Imaćemo vremena za razlike kad Srbiju učinimo normalnom", dodao je Lutovac.

O borbi za normalnu Srbiju govorio je i Boško Obradović, predsednik Srpskog pokreta Dveri, koji je naglasio da je dijalog između vlasti i opozicije rešenje političke krize u Srbiji.

Ali, ako vlast neće normalan dijalog, ako ne želi da razgovara sa opozicijom i ako ignoriše naše zahteve onda ta vlast nije normalna i onda će toj vlasti suditi ulica, kazao je Obradović, dodajući da će se u tom slučaju sa njima "drugačije razgovarati".

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde, podsetio je da Srbija danas ima istu politiku koju je sprovodio Vojislav Šešelj pre 30 godina.

"Ovo su njegovi najbolji učenici. On je vadio pištolj na studente među kojima sam i ja bio, njegovi saradnici vade bejzbol palice, a ljude u Srbiji prebijaju batinaši bliski vlasti", kazao je Đilas.

Đilas je rekao da odgovor na takvo ponašanje vlasti je vizija kakva Srbija treba da bude u budućnosti.

"Zamislite tu Srbiju u kojoj svako dete koje ide u školu ima besplatan obrok i udžbenike, u kojoj svaki lekar kad završi školu ima platu najmanje 1.000 evra a nastavnik 600, zamislite zemlju u kojoj su kriminalci u zatvoru. Takvu Srbiju mi hoćemo i takvu Srbiju mi možemo da napravimo", rekao je Đilas.

On je naveo da su ljudi koji vode političke organizacije svakodnevno izloženi napadima na naslovnim stranama tabloida, ali da su se već navikli na to i da to njima ne predstavlja problem.

"Ali, problem je kad na naslovnim stranama završe deca od 15 godina, kada se laže o njima da su navodno sa fantomkama na glavi palili nečije slike", rekao je Đilas i pozvao profesore da brane decu.

Srđan Milivojević, bivši član Otpora podsetio je da su pre nekoliko dana i deca od 15 godina izašla da protestuju i da iskažu svoje nezadovoljstvo.

Milivojević je čestitao svima koji su preživeli osam godina Vučićeve vlasti, dodajući da nisu bili svi te sreće poput Olivera Ivanovića, Stanike Gligorijević, Omera Mehića, pilota-heroja... On je istakao da je još mnogo pobeda pred opozicijom "koje se samo na juriš dobijaju".

Vladimir Gajić, advokat, govoreći o tome šta treba da se uradi nakon smene sadašnjeg diktatorskog režima rekao da nije dovoljno promeniti vlast, već treba promeniti sistem.

"Prvo da pokrenemo postupak pred Ustavnim sudom Srbije radi zabrane rada Socijalističkoj partiji Srbije, Srpskoj naprednoj stranci i Srpskoj naprednoj stranci i zabrane obavljanja bilo kakvih funkcija u javnom životu svih njihovih vodećih ljudi", kazao je Gajić.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović ocenio je da je narod u Srbiji "toliko ponižen i ubijen u pojam" da ne shvata da sve počinje od njega kao pojedinca.

On je rekao da režim nije problem već da je problem u narodu koji ga je izabrao.

"Mi smo problem što smo dozvolili da se to desi. Ta noć koja traje od 5. oktobra, 19 godina, je noć koju smo mi prespavali. Mi smo krivi za te prespavane godine", rekao je Trifunović.

On je kao ilustraciju takvog stanja naveo sve manji broj ljudi na protestima u Srbiji koji ne shvataju da imaju pravo da protestuju i iskazuju svoje nezadovoljstvo, pozvavši ih da slobodno izađu na trgove i ulice svojih gradova.