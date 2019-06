Hasić: Horovi iz cijelog svijeta u Tuzli

Namjera nam je da animiramo i horske ansamble iz BiH da počnu raditi kvalitetnije, kaže Jasmin Hasić, idejni tvorac Međunarodnog horskog šampionata LegeArtis.

Jasmin Hasić inače je umjetnički voditelj velikog gradskog umjetničkog društva Lege Artis iz Tuzle. Horski šampionat se već treću godinu održava u u Tuzli i u taj grad dovodi više od 1.000 pjevača, iz 22 ansambla, iz cijelog svijeta.

RSE: I ove godine u Tuzlu su stigli eminentni ljudi horske muzike. Zanimljivo je da će horskim šampionatom žirirati zaista eminentni stručnjaci, a za najbolji slijedi prestižno priznanje, grand prix, Zlatna lira.

Hasić: Na horskom šampionatu će žirirati profesor doktor David Means iz SAD-a, sa univerziteta u Teksasu. Zatim profesor sa odsjeka za dirigovanje u Sarajevskoj muzičkoj akademiji, profesor Rešad Arnautović, redovna profesorica na katedri za dirigiranje u Zagrebu, Jasenka Ostojić, te šef hora beogradske opere, maestro Đorđe Stanković.

Evo pokazali smo da svake godine horski ansambli maksimalno iskoriste svoj boravak u gradu Tuzla, da obiđu naše kulturno istorijske spomenike, da se upoznaju sa istorijskom baštinom BiH, i grada Tuzla, ali i da zapjevaju na određenim lokacijama u gradu. Tu su učesnici iz regije, Evrope, pa evo i sa drugog kontinenta. Učesnici su iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Mađarske, Češke, Belgije, pa i daleke Kolumbije. Namjera nam je i želja da pokušamo animirati i naše, domaće horske ansamble, da počnu raditi kvalitetnije, da se počne raditi na ozbiljnim programima. U konačnici, i na horskom šampionatu imamo više horskih ansambala iz BiH.

RSE: Jeste li ponosni na svoj projekt?

Hasić: Naravno. U BiH već postoji jedan festival horske muzike, koji već ima tradiciju. To je festival u Bijeljini i jedno horsko takmičenje koje se održava u Prijedoru svake godine, Zlatna vila. Specifičan je i sam naziv naše manifestacije, Šampionat, koji aludira na to da je isključivo takmičarskog karaktera, ne revijalnog karaktera. Svi programi su napravljeni tako da se horski ansambli zaista, sa svojim programima, takmiče. Jako su ozbiljne propozicije, jako je ozbiljan žiri. Sve je to dovelo do toga da već na četvrtom horskom šampionatu imamo horske ansamble iz Evrope, pa i iz svijeta.

RSE: Mnogi bi rekli da je ova ideja, u uvjetima u BiH, veoma hrabra?

Hasić: To je ideja koja se rodila još 2015. godine, kada je mješoviti hor Lege Artis bio gost na festivalu u Ohridu. Onako, u putu smo razgovarali o tome da zaista nedostaje jedan ozbiljan horski festival. To je bila prva ideja da bude u gradu Tuzla, velikom gradu i gradu koji ima jako bogatu horsku tradiciju. Profesor Čestmir Mirko Duška je svojevremeno gradio ovdje horske ansamble, osvajao sa horskim ansamblima mnogo nagrada. Mi smo ostali, u to vrijeme, jedini mješoviti hor u gradu. Išli smo na varijantu da napravimo jedan kvalitetan festival, jedno kvalitetno takmičenje, koje će u grad privući mnoge horske ansamble, koji će na neki način vezati publiku za horsku muziku, vezati publiku općenito za horsku umjetnost. To je bilo inicijativa nas nekolicine iz mješovitog hora Lege Artis, koja se pretvorila u jedan jako ozbiljan projekt.

​RSE: Tijekom Šampionata dodijeljena je i nagrada Čestmir Mirko Dušek, za najbolje dirigente. Čestmir Mirko Dušek došao je u Tuzlu iz Češke. Ovdje je muziku učinio istinskim muzičkim brendom, osnivač je Muzičke škole u Tuzli i cijeli život je posvetio skladanju, mladima i horskoj muzici.

Hasić: Da. I ja sam učenik profesora Čestmira Mirka Dušeka, profesora, koji je zaista mnoge generacije izveo na muzički pravi put. U konačnici, profesor Dušek je zaslužio da jedna od velikih nagrada, velikog muzičkog priznanja, nosi ime po njemu. To je nagrada za najboljeg dirigenta na festivalu. Ta nagrada se počela dodjeljivati od prošle godine i žiri zaista, sa velikim oprezom, dodjeljuje tu nagradu. Dirigent, koji je u pravom smislu ispunio sve uslove dirigentske profesije, i onoga svega što je pokazao sa svojim ansamblom na sceni, dobije tu nagradu.

RSE: Što Vam kažu ljudi koji dolaze sa strane na horski šampionat?

Hasić: Kako se širi ta priča o horskom šampionatu, kako horski ansambli odlaze iz Tuzle zadovoljni, pričaju svojim kolegama i prijateljima u svojim zemljama o iskustvima, naravno pozitivnim, na šampionatu, tako nam se horovi vraćaju, dolaze nam novi horski ansambli. Zaista jeste nama na ponos to što horski ansambli imaju šta da vide u našem gradu, imaju šta da čuju u našem gradu, susretnu se sa mnogobrojnim ljudima. Kažu da su Tuzlaci ljudi toplog srca, koji ih jako lijepo dočekaju.

Mnogi horski ansambli nastupe i na raznim lokacijama u gradu, u vidu nekih fleš mode performansa, open air manifestacija na trgu. Od prošle godine smo u saradnji sa Pravoslavnom crkvom i organizujemo koncert duhovne pravoslavne muzike. Koncert je jako posjećen od strane Tuzlaka i svih onih koji zaista vole da čuju duhovnu pravoslavnu muziku, u ambijentu gdje se ona izvodi. To je Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli. Jedan takav koncert će biti i ove godine.

RSE: Vjerujem da bi Vas slušatelji voljeli upoznati, pa da mi kažete nešto o Vama i Vašim vizijama o budućnosti?

Hasić: Osnovnu i srednju muzičku školu završio sam ovdje u Tuzli. Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju, završio sam u Sarajevu. Poslije završetka odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, u Sarajevu, nastavio sam studirati na odsjeku za dirigovanje, u klasi profesora Rešada Arnautovića, inače našeg Tuzlaka, gdje sam magistrirao. Dobitnik sam i srebrene značke Univerziteta u Sarajevu, kao jedan od najboljih studenata Muzičke akademije u Sarajevu.

Po povratku u Tuzlu, osnovali smo, bio sam suorganizator, ansambl Zvonko Cerić, mješoviti hor, koji je ovdje djelovao. Neke dvije godine sam vodio taj ansambl. Onda se grupa entuzijasta, zajedno sa mnom, opredijelila da napravimo jedno odvojeno udruženje, koje će se baviti isključivo vokalnom muzikom. Tada je nastalo umjetničko društvo, Lege Artis, u maju 2012. godine. Mi ove godine obilježavamo sedam godina postojanja.

Za tih sedam godina postojanja, kao dirigent mješovitog hora Lege Artis, sam na brojnim takmičenjima i festivalima osvojio 11 međunarodnih nagrada. Zaista sam ponosan na tu činjenicu. Moja vizija jeste da ansambl Lege Artis jednog dana postane profesionalni horski ansambl, koji će, da ne budem neskroman, imati i jedan svoj orkestar, koji će ga pratiti, naravno simfonijski, gdje ćemo izvoditi mnogo ozbiljniju muziku, nego li to radimo danas.