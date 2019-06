Bez vanrednog stanja u Unsko-sanskom kantonu, usvojene hitne mjere

Na proširenom sastanaku Operativne grupe za koordinaciju i nadzor nad migratskom krizom Unsko sanskog kantona (USK) u nedjelju nije donešena odluka o proglašenju vanrednog stanja na području tog kantona, a usvojene su hitne mjere koje su u nadležnosti lokalnih vlasti.

Višesatni sastanak u Bihaću je sazvan zbog povećanog priliva izbjegelica i migranata, ali imeđusobnih sukoba među njima koji su posljednjih dana eskalirali.

Usvojene su hitne kratkoročne i dugoročne mjere koje, u skladu sa svojim nadležnostima lokalne i kantonalne vlasti USK, mogu poduzeti kako bi se narušena sigurnosna i zdravstvena situacija stavila pod kontrolu.

MUP USK zadužen je da već u ponedjeljak, u sardnji sa međunarodnom oranizacijom za migracije (IOM) i UNHCR-om, usaglasi i uvede kućni red u postojećim privremenim prihvatnim centrima, odnosno da regulište borvak i kretanje onih koji u njima borave, vodeći računa da se ne ugroze njihova prava.

„U ovom momentuvanredno stanje nećemo uvoditi, radi naše privrede iturizma, ali ćemo poduzeti sve mjere i radnje u nama dozvoljenim zakonskim okvirima kako bi održali sigurnosnu i zdravstvenu situaciju na nivou, a prvi korak u tom pravcu je donošenje pravila kućnog reda u privremenim prihvatnim centrima, koje će MUP u saradnji sa IOM i UNHCR-om već sutra (u ponedjeljak) usaglasiti“, rekao je premijer USK Mustafa Ružinić.

Donošenje kućnog reda u privremenih prihvatnim centrima, prema ocijeni komesara policije USK Muje Koričića jako je važno.

„Ovo stanje u Bihaću i Velikoj Kladuši više se ne može tolerisati. Ne možemo govoriti o migrantima i zagovarati aposolutna prava, a da se istvoremenozakoni ove države ne poštuju“, kaže Koričić.



Druga hitna mjera je da se, uvažavajući odlugu Gradskog vjeća Bihać, migranti koji borave van prihvatnih centara, kako u privatnim objektima, tako i oko prihvatnih centara izmjeste na Vučjak, lokaciju koju je GV Bihaća odredilo za uspostavu novog privremenog prihvatnog centra.

„Ja više ni od kog ne tražim pomoć, jer je to gubljenje vremena mi to moramo sami uraditi. Naš je plan, da uz pomoć Vlade USK pripremimo lokaciju na Vučjaku i već sutra krenemo sa izmještanjem migranata koji borave ispred 'BIRE' . Ono što možemo sami uraditi je da sa Crvenim križem grada postavimo šatore i obezbjedimo vodu, hranu. Plan je da svi novi koji dolaze budu smještni gore i da se u neko dogledno vrijeme 'BIRA' zatvori. To je ono što mi možemo. O izgradnji nekog Prihvatnog centra teško je govoriti, obzirom da je stav Evropske delagcije negativan prema ovoj lokaciji“, kaže Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.

Predstavnici IOM kazali su u nedjelju da će o eventualnoj pomoći gradskoj upravi Bihaća u uspostavi ovog centra znati tek kasnije, kada se o tome očituju njihovi donatori.

Još jedna od hitnih mjera koja će se poduzeti je da se angažuje dovoljan broj policijskih službenika iz lokalanih resursa, a po potrebi i iz drugih policijskih agencija

„Već sutra ide zahtjev, obzirom na situaciju, da sve agencije u skladu sa potpisanim dogovorima, svi iz svoje nadležnosti onemoguće dalji priliv migrata u USK. Talgo vozom od januara do 31. 5.2019. godine nama je stiglo od 12 do 13 hiljada migrata. U jednoj noći od njih stotinu, 40-50 nemaju nikakve dokumentacije niti identifikacionog dokumenta. S obzrom da do nas ima 13 agencija s razlogom postavljam pitanje – šta rade ostale policijske agencije?“, dodaje policijski komesar Mujo Koričić.

Od ponedjeljka će i inpektori kantonalne Uprave za inspekcijske poslove izaći na teren, kako bi obišli privatne objekte, odnosno izdali rješenja o zabrani svima onima koji primaju u svoje objekte lica bez identifikacijskih dokumenata.

Dopis će biti upućen i BH Pošti da se onemogući isplata novca osobama bez adekvatne dokumentacije.

Proširenom sastanaku vladine Operativne grupe za koordinaciju i nadzor nad migratskom krizom prisustvovali su i predstavnici Skupštine USK, gradonačelnici i načelnici Bihaća, Cazina, Ključa, Bosanske Krupe, te predstavnici IOM, UNHCR-a i Crvenog križa USK.

I na ovom sastanku je od državnih vlasti da preuzmu odgovornost i počnu upravljati migrantskom krizom.