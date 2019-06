Vučić i Tači različito o rešenju za Kosovo

Ukoliko Kosovo ukine taksu od 100 odsto na robu iz Srbije, njen predsednik Aleksandar Vučić je izjavio je da je spreman odmah da nastavi dijalog, dok je predsednik Kosova Hašim Tači naveo da se dijalog ne može uslovljavati, te da je samo izgovor da se on ne nastavi.

Dva predsednika su u petak u Bratislavi na forumu GlobalSec-a govorili o dijalogu o normalizaciji odnosa, a na panelu su učestvovali i crnogorski predsednik Milo Đukanović i direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS) za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku Angelina Eichhorst.

Vučić: Moramo pronaći rešenje koje obe strane prihvataju

Vučić je izjavio da je pesimista oko postizanja sporazuma sa Prišitnom ali da to ne znači da neće uraditi sve kako bi se održao mir i stabilnost u regiji i da će pokušati da pronađe neko rešenje.

On je dodao da i pre iznošenja bilo kakvog predloga o konačnom rešenju, cela međunarodna zajednica "ih je osudila" i svako je hteo da vidi rešenje kako su oni hteli, a niko "ništa nije pitao njih".

"Za gospodina Tačija celo Kosovo pripada kosovskim Albancima, ili kosovskom narodu, ili to je nezavisna zemlja. Po Ustavu Srbije celo Kosovo pripada Srbiji, i svet je podeljen, apsolutno podeljen. Pola sveta priznalo je Kosovo, pola sveta nije. To znači da mi moramo da nađemo rešenje. Ako je politička situacija danas toliko loša da mi ne možemo to da uradimo, onda to znači da neki drugi odgovorni ljudi to trebaju da urade u budućnosti. Nadam se da će biti hrabrijih ljudi ne samo u Beogradu i u Prištini, već i u svetu kako bi prihvatili kompromisna rešenja, ne rešenja u njihovu korist. Ali, mi moramo da pronađemo rešenje i to treba da bude rešenje koje obe strahe prihvataju", kazao je Vučić u svom izlaganju.

Tači: Srbija nepotrebno uslovljava dijalog

Tači je rekao da je u toku maratonski proces dijaloga Kosova i Srbije a da je sada u krizi zbog nepotrebnog uslovljavanja Srbije za njegov nastavak, aludirajući na zahtev da Priština ukine takse od 100 odsto na robu iz Srbije. On je dodao da cilj treba da bude postizanje konačnog sporazuma koji će zatvoriti sva otvorena pitanja između Kosova i Srbije.

"Naravno, bez granica duž etničkih linija, i to će se okončati recipročnim priznanjem. Znam da jedan takav sporazum doneti više mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, doprineće i priznanju Kosova od strane pet članica EU koje nisu priznale Kosova, ali će i otvoriti put članstva u NATO, EU i UN", kazao je Tači.

On je istakao da je u Berlinu bilo moguće da se ostvari veći napredak, ali da to sada očekuje od narednog samita u Parizu. Tači je izrazio nadu da se sporazum može postići tokom ove godine.

Dodao je da se dijalog ne može nastaviti ukoliko se on uslovljava, naglašavajući da je taksa bila rezultat "agresivnog ponašanja Srbije, posebno kada je u pitanju članstvo Kosova u UNESCO i Interpol".

"Ali, nadam se da ćemo narednih nedelja stvoriti pozitivne okolnosti za prevazilaženje ovih smetnji, kako bi se nastavio dijalog, a samit u Parizu može biti prava mogućnost da se to učini konkretnim koracima ka finalizaciji sporazuma u bliskoj budućnosti. Cilj je veći od prepreka sa kojima se suočavamo", kazao je Tači.

Odgovarajući na to Vučić je kazao da se Srbija "nije agresivno ponašala", već je"radila svoj posao" kada se borila protiv članstva Kosova u UNESCO i Interpol,

"Jedini problem je da se mi ne slažemo o statusu Kosova. To je bilo agresivno ponašanje Srbije", kazao je Vučić, dodajući da su potom uvedene takse "čemu se i Tači na početku protivio i obećao mi da će uskoro biti uklonjene".

"Sedam meseci kasnije izgubili smo 300 miliona evra i naše tržište", dodao je Vučić.

Istakao je da je spreman odmah da nastavi dijalog ukoliko se taksa ukine.

Đukanović: Rešenje treba da bude kompromisno

S druge strane, crnogorski predsednik Milo Đukanović kazao je da rešenje između Kosova i Srbije treba da bude kompromisno, uz uzajamno poštovanje interesa, ali da je pre toga "važno da se rešenje pronađe sada i ono treba da bude u skladu sa realnošću i onim što se desilo u međuvremenu".

Kazao je da sama činjenica da je Vučić za stolom znači da je zainteresovan da razgovara o dugoročnom rešenju Srbije i Kosova.

Vučić je poručio da je spreman da nastavi dijalog sa Tačijem jer je "bitno da se sporazum postigne", da je Srbija ispunila obaveze iz ranijih sporazuma, ali da je "situacija na terenu teška i da postoje još komplikovanija".

S druge strane, Tači je nadovezajući se na svoj stav da Srbija nije sprovela sporazum o energetici, zajedničkom upravljanju granica, da je sprečila otvaranje glavnog mosta u Mitrovici - priznao da je Priština delimično odgovorna za neformiranje Zajednice opština sa srpskom većinom, budući da srpska strana odbija da izradi statut u skladu sa odlukom Ustavnog suda Kosova.

Angelina Eichhorst kazala je na kraju da veruje da je sporazum moguć i da razgovore treba nastaviti.