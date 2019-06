Rojters: 5G u EU skuplji 55 milijardi evra ako zabrani Huavej

Ukoliko evropske zemlje zabrane kupovinu telekomunikacone opreme za 5G mrežu od kineske kompanije Huavej to će ih koštati dodatnih 55 milijardi evra, a njeno uvođenje će biti odloženo za 18 meseci, ističe se u izveštaju lobističke grupe GSMA, koja predstavlja interese 750 mobilnih operatera, a u koji je Rojters imao uvid.

SAD su stavile u maju na crnu listu Huavej, najvećeg proizvođača telekomunikacione opreme, zbog čega su velike američke kompanije prekinule veze sa kineskim partnerom, što je dodatni pritisak na evropske zemlje da reaguju na isti način.

Vašington tvrdi da opremu Huaveja zvanični Peking može da koristi za špijuniranje, što je ova kompanija u više navrata demantovala.



Ovaj potez administracije Donalda Trampa je povukla u trenutku kada telekomunikacone kompanije širom sveta pripremaju uvođenje nove generacije mobilne tehnologije (5G), koja će omogućiti izuzetno brzi internet, pre svega onima koji će biti u mogućnosti da ulože velika sredstva u mreže i opremu.

Pomenutih 55 milijardi evra dodatnih troškova bi se iskazalo u slučaju potpune zabrane da Huavej i njegov kineski partner ZTE uspostave 5G mrežu u Evropi.

“Na polovinu (dodatnih troškova) bi uticali viši ulazni troškovi zbog značajnog gubitka konkurentnosti na tržištu opreme za mobilnu telefoniju”, navodi se u izveštaju.



“Operatori bi, dodatno, trebalo da zamene postojeću infrastrukturu pre uvođenja 5G mreže”.



Ove dve kineske kompanije imaju udeo od preko 40 dosto na evropskom tržištu.



U izveštaju se navodi da bi zabrana dovela do odlaganja uvođenja ove tehnologije za 18 meseci, koja bi se koristila u različitim oblastima od upravljanja automobilom bez vozača do zdravstva i logistike.



“To odlaganje bi dovelo do proširivanje jaza između EU i SAD za više od 15 odsto do 2025,” navodi se u ovom izveštaju.



Takvo prolongiranje bio bi izazov za druge velike proizvođače da isporuče opremu, kao što su Erikson, Nokija i Samsung, naročito ako dođe do naglog porasta tražnje.

Situaciju bi zakomplikovala i nužnost da telekomunikacioni operateri pređu sa korišćenja jedne vrste opreme drugom.