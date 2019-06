BiH: Svi povrijeđeni u požaru su izvan životne opasnosti

Prema najnovijim informacijama svi povrijeđeni u požaru koji se desio u prošlu subotu ujutru u privremenom prihvatnom centru " Miral" u Velikoj Kladuši su izvan životne opasnosti. Ukupno je bilo povrijeđena 31 osoba. U ovom trenutku 11 povrijeđenih je zadržano u Kantonalnom kliničkom centru u Bihaću, a dva migranta su zbrinuta u Kliničkom centru u Sarajevu.

Međunarodna organizacija za migracije hitno je reagovala i par sati nakon požara obezbijedila je smještaj za migrante koji su boravili u požarom zahvaćenom dijelu zgrade. Vladimir Mitrovski, Međunarodna organizacija za migracije:

„247 migranata i izbjeglica, naših korisnika, koji su bili smješteni u opožarenom dijelu zgrade, premješteni su u dio prostorija u prizemlju, u 'Miralu', i ispred 'Mirala', u dvorištu u dva šatora. Isti dan su obezbijeđeni kreveti, madraci, posteljina i sve ostale potrepštine“.

Dvojica migranata, od njih trinaest koliko ih je hospitalizirano u Kantonalnoj bolnici 'Dr. Irfan Ljubijankić' u Bihaću, zbog težih povreda koje su zadobili tokom požara prebačeni su u Sarajevo na dalje liječenje, dodaje Mitrovski.

U međuvremenu pripadnici kriminalističke policije i protivpožarni inspektori izvršili su uviđaj i utvrdili da se radi o nesretnom slučaju. Ale Šiljdedić, portparol Policije USK:

„Korišten je električni rešo koji, nakon prestanka korištenja, nije isključen iz električne energije. Došlo je do pregrijavanja i do zapaljenja nekih tkanina koje su se nalazile unutar objekta i te prostorije i vatra se vrlo brzo proširila, s obzirom na to da se tu nalaze spužve i madraci. Jedna od nesretnih okolnosti bila je ta što je to bilo u ranim jutarnjim satima, većina migranata je spavala i nije osjetila na vrijeme da se nešto dešava. Naravno, kada je vatra već bila u tom rasponu da se ne može iskontrolirati, jedini izlaz je bio da se pobjegne od same opasnosti. Nažalost, neki od korisnika ove ustanove su i kroz prozore iskakali da bi našli spas. Iz tih razloga došlo je i povređivanja. Povrede su bile i opekotine, i posjekotine, ali nažalost i lomovi kostiju donjih ekstremiteta, zbog skokova sa velike visine“.

Inače, u privremenom prihvatnom centru 'Miral' u Velikoj Kladuši trenutno boravi oko 700 izbjeglica i migranata.