Vučić: Srušeno je poverenje i partnerski odnos oko Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je načinom na koji je sprovedena akcija kosovske policije u severnim opštinama pređena granicu koju Srbija može da trpi ali i da je time srušeno poverenje i bilo kakav partnerski odnos sa zapadnim svetom po pitanju Kosova.



"Albanici i oni koji ih sponzorišu su srušili naše poverenje. Nije problem u jednom incidentu nego u životima i maltretiranju 28 ljudi i onome što su ostavili iza sebe. Srušeno je poverenje i bilo kakav partnerski odnos sa zapadnim svetom po pitanju Kosova", rekao je Vučić za televiziju Prva.



Govoreći o danu u kojem je kosovska policija pokrenula akciju hapšenja na severu Kosova, Vučić je rekao da se prvo čuo sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem i da mu je odmah izdao naređenje za punu borbenu gotovost jedinica vojske.

Komentarišući tvrdnje predstavnika Kfora da je zvanični Beograd bio informisan o akciji kosovske policije, Vučić je rekao da je to tačno, ali da tu informaciju nije dobio od njih.

"Rekli su da smo mi sve znali. Tačno je, znali smo i obavestili javnost. A kada sam pitao koga su oni obavestili, oni su rekli da je bilo dovoljno da se čitaju novine... Tog jutra, međutim, bilo je problema u komunikaciji. Kada ih je Mojsilović zvao, nisu se javili. Javili su se tek kada se sve završilo. Oni su potvrdili sve što sam rekao. Nisu razgovarali niti me obavestili. U novinama su svi sve mogli da pročitaju", rekao je on.



Govoreći o optužbama da kontroliše i guši medije, Vučić je rekao da on, za razliku od lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, nema medije, niti ih je imao kada je bio u opoziciji.



Vučić je rekao da slabije prati domaće medije, jer o njima dobija kratke izveštaje, a da najčešće gleda regionalne televizije, kanale Rusija 24, Si-en-en i Skaj njuz, kako bi dobio adekvatnu sliku o stanju stvari iz različitih uglova.



Odgovarajući na pitanje kako je došlo do toga da mu nije uručen izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, Vučić je rekao da su "oni hteli da mu donesu", ali da je on imao druga posla.



"Ja obično kažem šta mislim. Ne mislim da nedostajemo jedni drugima. Pročitao sam jedan deo, drugi nisam imao vremena. Ali razumem Anu (Brnabić)... Rekao sam joj: 'Što si pokazala da si razočarana i da ti je teško?' Trebalo je da se nasmeje i da kaže da smo ona i ja upali sa testerom na RTS i uništili nezavisnost javnog servisa", rekao je on.



Vučić je ocenio da bi Srbija bila proglašena najdemokratskijom zemljom na svetu da je došlo do nekog pomaka po pitanju Kosova, ali da mu se čini da se to neće uskoro dogoditi.