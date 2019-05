Crna Gora i Sjeverna Makedonija dijele iste vrijednosti i vanjskopolitička opredjeljenja i nemaju ortvorenih pitanja, ali je potrebno ojačati privrednu saradnju, ocijenio je crnogorski premijer Duško Marković na zajedničkoj sjednici vlada dvije države.



Marković je rekao da Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju mnogo toga zajedničkog, počev od iskustva saživota u istoj državi, do toga da su u ključnim istorijskim momentima sačuvali mir i u temelje državnosti čvrsto ugradili multikulturalizam, multietničnost i međuvjersku toleranciju.



On je, kako je saopšteno iz Vlade, rekao da je Sjeverna Makedonija država sa kojom Crna Gora nema nijedno otvoreno pitanje, i sa čijim zvaničnicima vodi intenzivan dijalog na svim nivoima.



„Crna Gora i Sjeverna Makedonija dijele iste vrijednosti i vanjskopolitička opredjeljenja. U domenu regionalnih odnosa u prethodnom periodu sarađivali smo intenzivno u okviru Berlinskog procesa i Zapadnobalkanske šestorke, ali i u još oko 30 regionalnih organizacija i mehanizama“, naveo je Marković.



On je kazao da je Sjeverne Makedonije pokazala da je kredibilan partner i da uz pravi pristup i liderstvo može rješavati najkomplikovanija pitanja na konstruktivan način, sa željom da dođe do rješenja, vodeći istovremeno računa o vitalnim nacionalnim interesima.



„To na Balkanu nije često. Dobrosusjedska saradnja i evropska perspektiva regiona nema alternativu i u tom duhu treba pristupati međusobnim odnosima i rješavanju otvorenih pitanja“, rekao je Marković.



On je rekao da je uvjeren da će Evropska unija prepoznati napore koje je Vlada Sjeverne Makedonije uložila u posljednje dvije godine, kako rješavajući otvorena bilateralna pitanja sa susjedima, tako i kroz rezultate reformskih poduhvata na unutrašnjem planu.



„A vrednovanje postignutog znači samo jedno – otvaranje pregovaračkog procesa. S tim u vezi, još jednom želim da naglasim da crnogorska iskustva stečena u pregovaračkom procesu u potpunosti stoje na raspolaganju makedonskim institucijama“, poručio je Marković.



On je podsjetio da je Crna Gora jedna od prvih zemalja koja je ratifikovala Protokol uz Sjevernoatlantski sporazum o pristupanju Sjeverne Makedonije.



„Današnjim potpisivanjem Sporazuma o zaštiti i razmjeni tajnih podataka produbljujemo našu saradnju u sektoru bezbjednosti, a očekujemo da odnosi i veze dvije države u ovoj oblasti posebno ojačaju u trenutku kada Sjeverna Makedonija postane 30. članica NATO porodice“, zaključio je Marković.

Predsjednik makedonske vlade Zoran Zaev je rekao da su danas u Crnoj Gori prisutni sa novim imenom – Sjeverna Makedonija.

"Kao zemlja slijedimo iskustvo koje Crna Gora ima. Sve što radimo, radimo zbog ekonomije, biznisa, trgovine i rasta BDP-a. Početkom decembra očekujemo da ćemo postati članica NATO-a, a to donosi trajni mir, sigurnost i bezbjednost kao minimum osnove za razvij biznisa. Našim članstvom i NATO jačamo i stabilnost u regionu",kazao je Zaev.

„Crna Gora i Makedonija važe za primjer u evropskim integracijama“, istakao je Zaev, napomenuvši da je Crna Gora otvorila gotovo sva pregovaračka poglavlja.

"U prvom kvartalu ove godine očekujemo rast preko 4 posto. Samanjujemo nezaposlenost,istovremeno industrija raste kao i izvoz. Sve to pokazuje koliko je važno da budemo integrisani između sebe pa u NATO i EU. Zapadna Evropa će nas mnogo više poštovati ukoliko unaprijedimo saradnju u regionu", smatra Zaev.

"Crna Gora donosi Evropu ovdje i vjerujem da će što vise mladih ostati ovdje i da ćemo vratiti one koji su otisli", zaključio je Zaev.