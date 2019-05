Haradinaj: U Parizu o elementima dogovora Sa Srbijom

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj rekao je da očekuje da će se na narednom samitu predstavnika balkanske šestorke u Parizu razgovarati o elementima mogućeg dogovora o priznanju između Kosova i Srbije i ocenio kao dobro što je odbačen razgovor o granicama. Haradinaj je u intervjuu za Dojče vele objavljenom danas rekao da je bitno što se na prethodnom samitu koji su sa predstavnicima balkanske šestorke u Berlinu organizovali lideri Nemačke i Francuske razjasnilo to da se dogovor o priznaju ne može postići diskusijama o teritorijama i granicama, zato što je to vraćanje u tragičnu prošlost.



On je rekao da se u Berlinu, na sastanku održanom krajem aprila, pojavila nova energija kada je reč o odnosima između Kosova i Srbije i mogućeg dogovora o priznanju.



"Ipak, ako sada postoji politička volja, moguće je napredovati do dogovora između Kosova i Srbije o priznanju. Sada ćemo u Parizu najverovatnije diskutovati o elementima tog mogućeg dogovora", rekao je Haradinaj. Sastanak u Parizu je najavljen za početak jula.



Haradinaj je rekao da Kosovo ide u razgovore sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i zvaničnicima Srbije bez uslovljavanja i ukazao da je prošlo već dvadeset godina.



"Mi smo spremni za dogovor o priznanju i to bi bio početak naših odnosa kao suseda. A ako Srbija nije spremna, mi ćemo da sačekamo", rekao je premijer Kosova.



Na pitanje kakav dogovor je moguć kada predsednik Srbije kaže da dok je on na funkciji neće biti priznanja Kosova, a i dalje su na snazi kosvoske takse, Haradinaj je ponovio da je prošlo dvadeset godina od rata. Rekao je da se ovih dana "svakog drugog dana" na Kosovu obeležava godišnjica nekog masakra, da još nisu vraćeni nestali ali da uprkos tome Priština ne uslovljava dijalog sa Beogradom.



"Mi idemo u razgovore sa predsednikom Vučićem i zvaničnicima Srbije i mislimo da je bitno da ne uslovljavamo dijalog", rekao je on.