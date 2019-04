Dodik: Zvizdić u Berlinu nije govorio u ime BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je u utorak da je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić na sastanku u Berlinu iznio svoje lične stavove ili stavove političke partije kojoj pripada, SDA, te da ništa od onoga što je rekao ne odražava stavove BiH.

On je rekao da Zvizdićevi stavovi ne predstavljaju ni stavove Vijeća ministara, koji je u tehničkom mandatu.



"O odlasku u Berlin i stavovima koje tamo treba da predstavlja, Zvizdić nije konsultovao ni Savjet ministara ni Predsjedništvo BiH, pa se može reći da se na sastanku u Berlinu nije moglo čuti ništa što je usaglašen stav BiH", rekao je Dodik.



On je dodao da Zvizdiću "nije smetalo da na tako ozbiljnom forumu promoviše usvajanje godišnjeg akcionog plana o kojem nije postignut dogovor u BiH, iako mu je veoma dobro poznato da ni u okviru tijela kojim predsjedava nema saglasnost za Akcioni plan za članstvo u NATO (MAP)".



"Promovišući nepovredivost granica na Balkanu, u svijetlu razgovora Beograda i Prištine, Zvizdić je nastupao kao politički predstavnik zemlje koja je priznala Kosovo, iako je svim učesnicima foruma jasno da BiH nije priznala nezavisnost Kosova, niti to može uraditi bez saglasnosti RS", naveo je Dodik.



Prema njegovim riječima, očito je da u Zvizdićevom nastupu nepovredivost granica ne važi za Srbiju, a trebalo bi da važi za BiH.



On je ocijenio da je Zvizdić na taj način, svojim samovoljnim istupom, ugrozio dobre odnose koje BiH pokušava da gradi sa susjedima, u prvom redu sa Srbijom.



"Sve što je tamo uradio ili na šta se obavezao, ne obavezuje nikoga više osim njega lično, jer tamo nije predstavljao BiH. Upravo iz tog razloga smatrao sam da je potrebno da i prije njegovog odlaska u Berlin obavijestim organizatore da on ne može biti taj ko će govoriti u ime BiH", naveo je Dodik.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je na skupu u Berlinu posvećenom Zapadnom Balkanu, koji su organizovali njemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emanuel Makron, rekao da se protivi crtanju novih granica na bazi etničkih principa na Balkanu, te "snažno osudio povezivanje rešavanja statusa Kosova sa Republikom Srpskom".



Zvizdić je još naveo da su institucije BiH ranije preuzele obavezu usvajanja MAP-a, čemu se sada protive predstavnici Republike Srpske.