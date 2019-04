Džaferović pozvao RS opozove odluku o formiranju rezervne policije

Bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je da je da odluka Republike Srpske da formira rezervni sastav policije vodi ka destabilizaciji BiH, zbog čega je pozvao RS da to ne čini.



"To nije dobro, ja ih pozivam da to ne rade. Ako to urade onda će sigurno isto uraditi Federacija BiH i kantoni, jer drugog izlaza i izbora nemaju", rekao je Džaferović novinarima u Sarajevu.



Narodna skupština RS je nedavno usvojila izmjene Zakona o policiji kojima je predvidjeno uspostavljanje rezervnog sastava policije koji bi imao oko hiljadu pripadnika.



Džaferović je rekao da je kamen spoticanja u vezi sa formiranjem novog Vijeća ministara BiH usvajanje godišnjeg nacionalnog plana (ANP), koji bi značio aktivaciju MAP-a (Akcioni plan za ulazak BiH u NATO).



On je naveo da novu parlamentarnu većinu na nivou BiH treba da čine SDA, SNSD, HDZ, DF i vrlo vjerovatno SBB.



"To je grupacija političkih stranaka koja ima kapacitet da formira Vijeće ministara BiH. Ostalo je još pitanje aktivacije ANP-a i treba naći način da se dostavi taj Godišnji nacionalni plan", kazao je Džaferović.



SNSD, kao i ostale stranke iz RS, protivi se ulasku BiH u NATO.