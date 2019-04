Komšić: Vlast može biti formirana ako Dodik pristane na NATO

Hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je u ponedjeljak da je moguće formirati novo Vijeće ministara BiH ako Milorad Dodik i njegov Savez nezavisnih socijal-demokrata (SNSD) pristanu na NATO put BiH.



"Ne možemo svi biti uvijek pobjednici. Moguće je imenovati mandatara, s tim što će u tom slučaju Dodik i SNSD morati da progutaju žabu kada je riječ o NATO-u", rekao je Komšić, prenosi N1 televizija.



Kako kaže da sve strane u BiH imaju obavezu da traže izlaz iz krize koja je nastala zbog neformiranja nove vlasti na državnom nivou.



"Mislim da možemo izaći iz ove situacije. Mislim da se to mora desiti najkasnije do polovine maja, jer je riječ o rokovima koje su nam dali ljudi iz Evropske komisije kada je riječ o daljnjem nastavku puta BiH ka EU", istakao je Komšić.



Upitan da prokomentariše namjeru Republike Srpske da uvede rezervni sastav policije RS, Komšić je odgovorio da o tome nije razgovarao sa predsjedavajućim Predsjedništva BiH i liderom SNSD Miloradom Dodikom.



"Njemu je jasno šta će uslijediti ako nastavi tim putem. Niko neće sjediti skrštenih ruku, to je sigurno. To je varijanta B, plan B. Plan A je da stabilizujemo i smirimo situaciju, da formiramo vlast i da se okrenemo poslu, da ne zveckamo oružjem", naveo je on.



Komšić je ocijenio da Dodik mora da se odluči "kuda vozi", dodavši da mora da odluči hoće li ići s pričom sa Sarajevo biznis foruma, kada je govorio o BiH kao stabilnoj zemlji, ili će se vratiti u prošlost "sa onom pričom sa kojom je dobio izbore".



"Ja znam da to neće biti lagan izbor za njega, ali on će tu odluku morati da donese. Preporučio bih mu, ako će prihvatiti savjet, na njegovom mjestu, ja bih odabrao ovu priču sa SBF-a kao neku vrstu njegove buduće politike", rekao je hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić.