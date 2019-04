Georgiev: Iza napada na BIRN stoji Vučić

Urednik BIRN-a Slobodan Slobodan Georgiev izjavio je da je „izvor“ svih dosadašnjih, pa i novih pretnji koje su upućene njemu, organizaciji u kojoj radi, ali i drugim istraživačkim medijima u Srbiji, predsednik države „Aleksadnar Vučić“.

Na Tviter profilu "Natalija Dugonjić" u sredu uveče objavljen je video klip u kome se pre svega Georgiev, ali i BIRN, Centar za istraživačko novinarstvo (CINS) i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK) označavaju kao "izdajnici" i "plaćeni za pljuvanje Vučića". Video počinje tekstom „Kako prepoznati izdajnika...“

Radio Slobodna Evropa (RSE) uputio je povodom ovog slučaja pitanje Ministarstvu unustrašnjih poslova Srbije, na koje još nismo dobili odgovor.

„Kapiju za napade otvorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On nas je prvi targetirao u avgustu 2014. godine kada smo objavili priču o Etihadu. On je izašao i rekao da su to laži i nesitine, da smo Miškovićevi (Miroslav, vlasnik Delta holdinga) plaćenici i ne znam šta sve nije govorio. Sedam dana posle toga se pojavila priča u Informeru kako smo Stevan Dojčinović (urednik KRIK-a), ja i Branko Čečen (urednik CINS-a) ozvučili hotel na Borskom jezeru zbog čega on (Vučić) nije mogao da ode na jedini odmor od pet dana koji je planirao. I od tada traje to ludilo. Znači, izvor tih pretnji je Aleksandar Vučić, nemam nikakvu dilemu. Sinoć sam mu poslao poruku i rekao mu da je on odgovoran za sve to. Nije mi ništa odgovorio“, kaže Georgiev za RSE.

On dodaje da je „više puta nedvosmisleno utvrđeno“ da ovakve sadržaje na internetu plasira „SNS (Srpska napredna stranka) brigada“.

„Oni to zovu internet tim. A poruka je jasna – pogledajte ovog čoveka, on je plaćenik, njega plaćaju stranci, on radi sa (predsednikom Kosova Hašimom) Tačijem i (premijerom Kosova Ramušem) Haradinajem na oduzimanju Kosova. To treba ljudi da razumeju iz tog videa i da kada mene vide kažu – aha, ti si taj koji nam otima Kosovo“, dodaje Georgiev.

Na pitanje da li je slučaj prijavio policiji, odgovara da ga je prijavio direktno Vučiću i ministru policije Nebojši Stefanoviću jer „ovde nema policije, oni su policija“.

„Mi smo ranije prijavljivali i podnosili krivične prijave, i niko nikada nije postupao“, dodaje Georgiev.

Udruženje novinara Srbije (UNS) zatražilo je od Tužilaštva za visokotehnološki kriminal da utvrdi ko stoji iza montiranog snimka sa uvrdljivim sadržajem, objavljenog na Tviteru, u kojem se istaživački mediji i novinari označavaju kao izdajnici i strani plaćenici i da pokrene postupak protiv odgovornih.

UNS je, kako se navodi, zabrinut i zbog učestalih uvreda istraživačkim novinarima na portalu „Istraga“, čije su posledice pretnje na društvenim mrežama novinarkama Sanji Kljajić, Vanji Đurić i Mileni Popović.