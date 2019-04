Počeo 32. Beogradski maraton

Beogradski maraton, 32. po redu, počeo je u 10 časova ispred Crkve svetog Marka u centru Beograda, a ranije je saopšteno da se za prijavilo rekordnih 8.000 učesnika maratona i polumaratona iz 70 zemalja.

Organizatori su najavili i oko 20.000 učesnika tradicionalne „Trke zadovoljstva“, dužine pet kilometara.

Promoter ovogodišnjeg maratona je bivši kenijski atletičar Pol Tergat, a maraton se održava pod sloganom „Trči, uživaj, pomozi nekome“.

Iz organizacije je saopšteo da će trka dobrote okupiti trkače i organizacije koje rade za opšte dobro i prikupljaju sredstva za rešavanje društvenih problema preko online platforme ’donacije’.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je uoči maratona da je taj događaj važan za Beograd zbog promocije sporta i zdravog života, ali da je to i brend koji Beograd stavlja na mapu velikih gradova, metropola, koje imaju tako značajne manifestacije.

Građanske incijative: „Freedom Runner“ na maratonu

Nevladina organizacija Građanske inicijative saopštila je uoči Beogradskog maratona da će u okviru ove manifestacije biti održana akcija akciji „Freedom Runner“, pokrenuta na Međunarodnoj nedelji civilnog društva (International Civil Society Week - ICSW) koja je ove godine održana u Beogradu.

Kako je saopšteno, uključivanjem u akciju „Freedom Runner“ trkači svoje pređene kilometre posvećuju „borbi za slobodu poniženih i potlačenih ljudi širom sveta, za osnovne vrednosti moderne civilizacije, za istinu, slobodu i ljudsko dostojanstvo“.



Svaka trka u svakom gradu će biti posvećena osobi koja je žrtva ugroženih sloboda. Prva trka u Srbiji je posvećena je Mariji Lukić iz Brusa, žrtvi seksualnog zlostavljanja, saopštile su Građanske inicijative.

Izmene u saobraćaju

Zbog održavanja maratona u Beogradu je na snazi izmena režima saobraćaja. Od ponoći pa do 19 časova zabranjen je motorni saobraćaj u ulicama: Kolarčevoj, Terazije i Kralja Milana, kao i deo Trga Nikole Pašića prema Terazijama, objavio je Sekretarijat za saobraćaj.

Do 17 časova zabranjen je motorni saobraćaj i parkiranje u ulicama Prizrenskoj i delu Balkanske ulice (od Prizrenske do Kraljice Natalije) i Resavskoj (od Krunske do Bulevara kralja Aleksandra).

Do 11.00 biće zabranjen saobraćaj svih vozila u Dečanskoj (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića), na Trgu Nikole Pašića, u Bulevaru kralja Aleksandra (od Kneza Miloša do Beogradske ulice), Dragoslava Jovanovića, Vlajkovićeva (od Kosovske do Dečanske) i Svetozara Markovića (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra), kao i na svim prilazima trasi uključujući i delove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga.

U periodu od 6.00 do 16.00 Ulica Kraljice Natalije zatvorena je za motorni saobraćaj i iz nje će biti uklonjena sva vozila.

Takovska ulica je zatvorena od 9.00 do 11.30 za motorni saobraćaj (od Svetogorske do Kneza Miloša). U tom periodu biće zatvorena i Ulica Kneza Miloša (od Takovske do Nemanjine ulice).

Ulica Kneza Miloša na delu od Bulevara kralja Aleksandra do Admirala Geprata (smer ka Nemanjinoj), ostaje zatvorena za saobraćaj do 16 časova, kao i svi prilazi trasi uključujući i delove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga.