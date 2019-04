Protesti '1 od 5 miliiona' širom Srbije

Protesti "1 od 5 miliona" i ovog petka su održani u više gradova širom Srbije.

Više hiljada građana okupilo se trinaestu nedelju za redom u Novom Sadu na protestu "Jedan od pet miliona", odakle je poslat poziv da u subotu 13. aprila svi "slobodno misleći ljudi" dodju na demonstracije "miILIon" u Beograd, kako bi izrazili svoje nepristajanje na život u zemlji u kojoj se ne poštuje "znanje i stručnost".

Protestu su se ponovo priključili studenti, koji su slovima ispisali "Mi smo budućnost Srbije", kao reakciju na jučerašnji skup "Budućnost Srbije" predsednika Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića, koji je bio održan na nekoliko desetina metara odatle.

Studenti su kritikovali taj jučerašnji skup, sa porukom da je su ljudi dovoženi autobusima kako bi se predstavilo lažno stanje podrške politici vladajućeg bloka predvođenog SNS.

Glumac Radoslav Rale Milenković, poručio je da Srbija danas više liči na "osvetu loših djaka", te da je sistem vrednosti poremećen, jer je moguće da oni koji nisu zavšili škole, nisu radili na sebi i nisu se obrazovali dobijaju važne pozicije odlučivanja.

"Oni su za sebe prigrabili sve institucije, upropastili ih i uništili u meri svoga neznanja i partijskom voljom postavili jedni druge na ta mesta. Sadašnja vlast dokazuje da ne mora ništa da se zna, da ne moraju da se uče škole. Ja šetam od prvog protesta u Beogradu samo zato što ne mogu na to da pristanem", rekao je Milenković.

On je pozvao gradjane da nastave da se skupljaju i šetaju u protestima, ne zbog politike, već zato što su nezadovoljni u zemlji u kojoj se "potpuno proizvoljno postavljaju direktori ili donosioci odluka".

"Zemlji u kojoj se poptuno proizvoljno lupeta, kao da niko nikada ništa nije znao, kao da ne postoji istorija, kao da se mi ničega ne sećamo i da smo svi drogirani, hipnotisani, pijani ili ludi pa nemamo pojma kako bi jedno društvo moglo da izgleda i na kojim institucijama bi trebalo da počiva da bi ljudi mogli normalno da žive", rekao je on.

Dodao je da u Srbiji već neko vreme "uspeh ne počiva na radu, a ambicija ne počiva na znanju, već na pohlepi i gramzivosti".

Dodao je da je vlastima za tu vrstu pohlepe "jedini alibi da su podršku dobili na izborima". On je rekao da i sledeća garnitura koja dođe na vlast, mora da zna da to neće moći tako, te da građani imaju dužnost da kreiraju sredinu i atmosferu u kojoj će to neće biti moguće.

Kako je rečeno u Savetu protesta, oni će se sutra masovno pridružiti protestu "miILIon" u Beogradu, ali neće biti organizovanih autobusa, jer nisu uspeli da obezbede prevoz zbog problema sa prevoznicima.

Incident na protestu u Nišu

Na protestu u “1 od 5 miliona” u Nišu, obraćanje lidera Dveri Boška Obradovića bilo je nakratko prekinuto jer je grupa mladića uzvikujući "fašisti" pokušala da se približi okupljenim građanima. Reagovali su policajci i redari na protestu, koji su sprečili sukobe većih razmera. Skup je obezbedjivala uniformisana policija, što nije bio slučaj na ranijim skupovima.

Boško Obradović je naglasio da se opozicija u Srbiji nakon višemesečnih protesta ujedinila da traži smenu vlasti, slobodu medija i fer izbore.

“Posle 30 godina obnovljenog višestranačja i demokratije u Srbiji mi iznova tražimo slobodne medije i slobodne izbore. Jel’ to problem Aleksandre Vučiću?“ zapitao je Obadović. On je rekao da u medijima mora da postoji i glas opozicije i da izbori moraju biti fer i pošteni. ”Za to se mi borimo”, rekao je Obradović i pozvao gradjane da dožu u Beograd u što većem broju. “Što nas bude više Vučić će brže pasti”, zaključio je on.

Uoči protesta, odbornici Srpske napredne stranke i njihovi koalicioni partneri zatvorili su se u sali Skupštine grada Niša i najavili da će tamo ostati do daljeg kako bi "odbranili institucije".

Na skupu je govorio i predsednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović, koji je pozvao građane da ne reaguju na provokacije.”Mi smo tu da zaštitimo interese naroda i države. Oni koji su iskoristili državne i vase resurse opljačkali nas sada žele da se štite narodom, da huškaju jedne na druge”, rekao je Mijailović.

Govornici su pozvali građane Niša da dođu sutra u Beograd i priključe se mirnim protestima. Kako je rečeno, neće biti organizovanog prevoza, jer im niko od prevoznika nije iznajmio autobuse.

Subotica: „Proleće je, a mi živimo u Srbiji“

Duško Radosavljević, predsednik Saveza antifašista Vojvodine i profesor novosadskog univerziteta Union, rekao je na protestu “1 od 5 miliona” u Subotici da su građani Srbije na ulicama već gotovo 30 godina tražeći slobodu i uređenu državu, bez koje i nema dostojnog i slobodnog života.

„Zemlja je opustela, pamet zaćutala, mladost odlazi, političari se osilili preko svake mere, kriminal na sve strane, proleće stiže, a mi i dalje životarimo u Srbiji“, istakao je profesor Radosavljević.

Građani (i dalje) šetaju pružajući otpor vlasti koja je poništila sva demokratska načela i uzurpirala sve institucije, kazao je.

„Građanski otpor u ovakvim situacijama nastaje pre svega kod intelektualaca, koji su zaduženi da budu kontra i opomena bahatosti, apatiji, neznanju, nekulturi. Ja sada postavljam pitanje – gde ste profesori univerziteta kad niste sa svojim studentima? U Srbiji su razvaljene sve oblasti društvenog organizovanja... i dno je vrlo, vrlo blizu“, opomenuo je dr Radosavljević.

Kniževnik Marko Vidojković je okupljene Subotičane pozdravio sa „Dragi fašisti“:

„Problem je u tome smo mi mirni fašisti, fašisti koji mirno šetaju, dok vrh vlasti već sedam godina iz dana u dan vrši razna krivična dela potpuno nekažnjeno. A ako niste za takav antifašistički režim, dobijate otkaze, bivate prebijani i zastrašivani, a neki maskirani antifašisti žele da vas fizički uklone...Država u stvari vrši teror, a mi se samo branimo. I glavni problem je što policija i sudovi ne rade svoj posao. Ovde su kriminalci na slobodi, a zatvaraju se ljudi koji ne plaćaju struju. Zakon se primenjuje na građane, ali ne i na mafiju koja je na vlasti. Jer, ova država više nije sistem, već antisistem usmeren protiv svojih građana. Talog ovog društva je došao na vrh, a taj talog ne može da ima svest o tome kuda ovo društvo treba da ide osim u propast“, napomenuo je Vidojković.

On je pozvao građane da sutra dođu u Beograd.

Poruka iz Užica: Naći ćemo način da dođemo do Beograda

Kao i svakog petka, četvrti mesec, a dan pred odlazak u Beograd, na platou ispred gradske kuće u Užicu okupilo se nekoliko stotina nezadovoljnih građana, koji nisu odustali od zahteva za smenu lokalne i republičke vlasti na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zoran Filipović, užički novinar, koji je do sada vodio sve proteste, obraćajući se sugrađanima poručio je:

„Današnji dan govori da su promene blizu. Posle ove subote u Srbiji ništa neće biti isto. Pobeda je moguća. Jedna stvar je važna, ministar odbrane koji je bio proglasio štrajk protiv opozicije trebalo bi da ode na vanredni pregled zdravstvenih sposobnposti! Jer, on hoće da štrajkuje glađu! Ali, kako stvari stoje, potreban je vanredni tehnički pregled za celu Vladu Srbije! Evo, ovde u zgradi Skupštine grada, sedi čovek, odbornik SNS-a, a verovatno, doći će još njih da čuvaju zgardu. Od koga, zašto? Ja im poručujem, ostanite vi u Užicu, mi odosmo za Beograd!“

Filipović je rekao da niko od autoprevoznika u Užicu nije bio spreman da vozi građane za Beograd, a oni koji su kupili vozne karte, imaće kontrolu ukoliko grupno idu. Ipak, rekao je, stići će Užičani do Beograda na razne načine, jer:„ Jučerašnje i današnje ponašanje vlasti, pokazuje da su na sve spremni. Zbog toga moramo biti oprezni i mudri u Beogradu. Bez nasilja, ne nasedajte! Mi nećemo dati povoda da policija reaguje! I vidimo se ovde, ili na nekom drugom mestu, u slobodnijoj Srbiji!“

Na protestu, večeras u Užicu, kratko se okupljenima obratio i Dragan Krsmanović, pukovnik u penziji istoričar, član „Dveri“: „Strašne posledice egzodusa zdravstevnih radnika već su vidljive, izgleda da niko nema pameti i snage da prepiše terapiju ovoj grupi na vlasti. Sa ovog mesta poručujem da prelazim u stanje legitimne samoodbrane od uzuraptora vlasti u ovoj zemlji. Bez obzira što sam se ponadao da će se ministar Vulin, pošto je konačno položio zakletvu, malo opametiti, vidim da ni on, a ni Generalštab nemaju druga posle nego da podržavaju jednog čoveka i jednu partiju. Kao da smo se vratili u poznatu prošlost. Pozivam vas da svi pođemo sutra u Beograd, ali oni koji ne mogu, ne treba da žale, borba za slobodu će trajati još. Mi se borimo i za njihovu slobodu, da Srbija postane normalna zemlja. Dostojanstvo nam je uništeno, i znam, najveća pobeda koju možemo postići jeste borba sa samim sobom, to je ujedno borba u kojoj svako može biti pobednik. Jednog dana će Srbija biti sloobodna, ali najpre trebamo kao ljudi, kao ličnosti, da budemo slobodni.“

Pitali smo Užičane šta očekuju od sutrašnjeg protesta u Beogradu.

“Očekujem dosta. Ne može se više ovako, svi smo ponuiženi, i malinar, i radnik u fabrici, i učitelj, a u ovom momentu, čini mi se najviše država Srbija, učinio je to Vulin svojim pomašanjem“, kaže Milovan Ristanović.

Bojana Blagojevuić odgovara da ide sutra u Beograd jer želi da živi u slobodnoj zemlji.

„Želim da mojoj deci bude bolje, da rastu u slobodi, zar je to mnogo što želim. I očekujem da će se posle ove subote dogoditi promene!“

Stanka Milojević je kazala da želi da živi normalno: „Očekujem oslobođenje od tiranije, želim da dišem normalno, da se ne plašim ničega, da od svoga rada živim, i mislim da Srbija ima snage za to.“