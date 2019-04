Završen samit 16+1 u Dubrovniku

U Dubrovniku je danas završen dvodnevni samit predstavnika 16 zemalja srednje i istočne Evrope i Kine, a inicijativi "16 plus jedan" danas se pridružila i Grčka.



Prihvaćena je Deklaracija iz Dubrovnika koja određuje smer odnosa 17 zemalja i Kine, prenose hrvatski mediji.



Atina je, kako se navodi, važna evropska poluga kineskog novog puta svile "Jedan pojas, jedan put", jer je luka u Pireju od 2009. godine u kineskom vlasništvu i roba iz nje ide železnicom prema srednjoj Evropi.



Domaćin sledećeg samita "17 plus jedan" biće Kina, a Hrvatska će organizovati ministarski sastanak sa temom promet i infrastruktura.



Nakon plenarne sednice šefova delegacija zemalja srednje i istočne Evrope i Kine potpisani su brojni sporazumi o saradnji Kine i ostalih zemalja učesnica.



Održan je i 9. poslovni forum inicijative u čijem su fokusu bili infrastruktura, turizam te malo i srednje preduzetništvo, a reč je o najvećem skupu privrednika dosad u Hrvatskoj.



Kineski premijer Li Kećang izjavio je da ovaj sastanak na vrhu još jednom pokazuje ujedinjenost u multilateralnim odnosima, u želji za postizanje slobodne trgovine.



"Zajedno s premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem i premijerom Bugarske Bojkom Borisovim pokrenuli smo centar globalnog partnerstva. Taj centar je poput svojevrsnog tink-tenka. To je telo koje će omogućiti konsultacije, da bi se omogućilo kineskim preduzećima da bolje razumejuevropska pravila, a i obrnuto", naveo je Li.



"Nastavićemo da podržavamo slobodnu trgovinu i unapređivanje pravednog i ujednačenog tretmana svih kompanija, preduzeća, institucija. Unapređivaćemo saradnju na osnovu utvrđenih pravila", rekao je kineski premijer.



Plenković je zahvalio kineskoj delegaciji na čelu sa premijerom Lijem, ističući da će njihova poseta Hrvatskoj i Samit u Dubrovniku biti referentna prekretnica u jačanju odnosa i saradnje na platformi "17 plus jedan".



"Danas smo usvojili konsenzusom smernice koje predstavljaju naglasak na sva područja u kojima želimo graditi saradnju između Kine i zemalja Evrope, od bolje povezanosti, preko trgovine, investicija pa do saradnje u nizu resora", rekao je Plenković.