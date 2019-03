Reuters: May se bori da održi kontrolu nad Brexitom

Premijerka Theresa May bori se da zadrži kontrolu nad izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije nakon što su je neki članovi partije pozvali da podnese ostavku, te nakon što je parlament planirao da proces Brexita istrgne iz ruku njene vlade, javlja Reuters.

Ovo je jedna od najvažnijih raskrsnica za ovu zemlju, i skoro tri godine nakon referenduma o članstvu u EU još uvijek je nejasno kako, kada i da li će se Brexit desiti, dodaje britanska agencija

Iako je May oslabljena, ministri su se udružili u insistiranju da još uvijek vodi ovaj proces, ali su također porekli učešće u, ali i znanje o navodnoj zavjeri kojom se od nje zahtijeva da objavi datum kada će dati ostavku.

Dok se spekulacije oko budućnosti Therese May nastavljaju, parlament se sprema da preuzme kontrolu nad Brexitom od vlade u seriji glasanja koji trebaju početi u 22:00 po britanskom vremenu.



Podijeljeni vladin kabinet danas se sastao kako bi diskutirali o putu naprijed, izjavio je glasnogovornik Therese May, iako su kontradiktorni izvještaji o razgovorima (koji bi trebali biti privatni) odmah objavljeni na Twitteru.

“Premijerka je otvorila razgovor sugerirajući da izostanak dogovora nije opcija”, rekao je zamjenik urednika Daily Telegrapha, Steven Swinford. “Ostali ministri su rekli da je nedostatak dogovora bolji nego nedostatak Brexita.”

Nejasno je da li će May parlamentu ponovo predložiti “prijedlog o razvodu”. Dogovor koji je May ispregovarala sa Evropskom unijom je odbijen u parlamentu sa 149 glasova 12. marta, i sa 230 glasova 15. januara.

“Glasat ćemo opet samo ako vjerujemo da postoji mogućnost da osvojimo glas”, rekao je glasnogovornik Therese May, odbijajući da komentira da li će se glasanje desiti u utorak.

May je morala odgoditi originalni datum napuštanja EU od 29. marta zbog blokade u Londonu. Zemlja treba napustiti EU 22. maja ako prijedlog Therese May bude ove sedmice odobren u parlamentu. Ako ne, Britanija će imati rok do 12. aprila da ponudi novi plan ili da se odluči da napusti EU bez sporazuma.



Kako bi ovaj prijedlog prošao, Theresa May mora imati najmanje 75 glasova. Kako bi se glasanje održalo u utorak, vlada mora podnijeti hitni zahtjev u ponedjeljak do kraja radnog vremena.

Još prije 29. marta, britanski ministri i zastupnici su javno diskutirali o brojnim opcijama, uključujući napuštanje EU sa sporazumom kojeg je predložila May, bez sporazuma, opozivanje članka 50, organiziranje novog referenduma ili kretanje ka bližim odnosima sa EU.

U EU se vjeruje da će Brexit bez dogovora biti izglednija opcija, rekli su EU zvaničnici.

“Ne želimo Brexit bez dogovora, radije bismo imali Ugovor o povlačenju, ali ako neće biti dogovora, hajde da to uradimo što brže”, rekao je EU zvaničnik.

Neki poslanici su javno pozvali May da da ostavku.



“Premijerka nema povjerenje parlamenta”, rekao je Andrew Bridgen, konzervativni zastupnik koji podržava Brexit. “Ona očito nema povjerenje kabineta i sigurno nema povjerenje članova naše partije.”



Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je glasalo 52 naprema 48 odsto za napuštanje Evropske unije, ostaje duboko podijeljeno oko Brexita.

Stotine hiljada ljudi je u subotu marširalo Londonom zahtijevajući novi referendum, a May je pozvala zastupnike koji podržavaju Brexit u svoju rezidenciju u pokušaju da eliminira zastoj. Nejasno je da li je išta dogovoreno.