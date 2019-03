Održani protesti u Novom Sadu, Nišu, Subotici, Čačku, Valjevu

Građani Novog Sada deseti put su večeras izašli na protest “Jedan od pet miliona”, koji je počeo u 18 sati ispred Srpskog narodnog pozorišta u tom gradu. Pridružio im se i veliki broj studenata novosadskog Univerziteta, koji su se prvo okupili u Kampusu i zajedno se pridružili demonstrantima u centru grada. Studenti su nosili su transparent “Položićemo i ovaj ispit”. Povorka studenata uzvikivala je “Računajte na nas” i držala uzdignute pesnice kao da njima imaju policijske lisice.

Okupljenima se obratio novinar Srđan Škoro, koji je prisutne pozvao da 13. aprila masovno dođu Beograd, jer su sa protesta upućeni oročeni zahtevi “Sporazuma sa narodom” u kojem su zatražene ostavke predsednika Srbije Aleskandra Vučića, predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić i predsednice Narodne skupštine Maje Gojković. Među zahtevima su i raspisivanje izbora na svim nivoima u periodu od šest do devet meseci, tokom kojih bi mediji bili slobodni i ispunjeni uslovi za fer i poštene izbore.

“Ključni su ovo dani. Tražili smo trinaesti, tražili smo datum, tražili smo da se nešto oroči, mi smo oročili i molim vas, 13. aprila Novi Sad u Beograd u što većem broju. I nema razilaženja dok ne postignemo cilj”, rekao je Škoro.

Građani su i ovog petka nakon govora, učestvovali u protestnoj šetnji, koja se zaustavila ispred zgrade javnog servisa Radio – televizije Vojvodina (RTV), gde je postavljena bina sa rasvetom i održan prvi “Novosadski Dnevnik uživo”. Dnevnik je vodio novinar Igor Mihaljević, koji je rekao da na taj način novinari pokazuju da odbijaju da “pasivno posmatraju srozavanje profesije i demokratije”.

Organizatori protesta su ranije ove nedelje zatražili prijem kod rukovodstva RTV, kako bi im predali zahteve demonnstranata, uz poruku da je “javni servis vlasništvo građana i da u skladu sa tim treba da izveštava i o građanskim protestima”. Rukovodstvo je prihvatilo poziv za sastanak i očekuje se da će on biti održan u ponedeljak 25. marta u jutarnjim satima.

Lutovac i Rašković Ivić u Nišu na protestima

Na protestu “1 od 5 miliona” u Nišu građanima su se obratili lideri opozicije Sanda Rašković Ivić i Zoran Lutovac.

Narodna poslanica i potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić pozvala je okupljene da u susret obeležavanju godišnjice bombardovanja minutom ćutanja odaju poštu svim poginulim tokom NATO agresije. Ona je dolazak predsednika i premijerke Srbije u Niš povodom godišnjice bombardovanja nazvala “putujućim cirkusom”. Ona je rekla da se poslednjih dana ljudi popisuju i ucenom primoravaju da dođu na ceremoniju obeležavanja kako bi pozdravili” velikog vođu”.

“Vučić je izgubio takt, izgubio je pamet i počeo je da hapsi đake. Svaki onaj režim koji hapsi đake osuđen je na propast”, rekla je Rašković Ivić.

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je da je u Srbiji zavladalo sveopšte nasilje.

“Nasilje prema građanima, nasilje prema institucijama, nasilje nad pravnom državom, nasilje nad zdravim razumom. I onda kada gledate njihove medije zapitate se gde je taj raj o kojem pričaju”, rekao je Lutovac. On je istakao da je “strah kradljivac slobode i to moramo da promenimo”.

Subotica: osuda neopravdane agresije

Organizatori sedmog protesta u Subotici osudili su „neopravdanu agresiju i nasilje policije prošlog vikenda prema mirnim demonstrantima, kao i selektivno hapšenje građana koji više od tri meseca zahtevaju od RTS-a da bude javni servis“.

Organizatori su takođe izrazili svoju podršku inicijativi „Voda za sve“ povodom svetskog dana voda, i poručili da je voda zajedničko dobro koje mora biti dostupno svima, i da ona ne sme biti roba kojom se trguje niti privatno vlasništvo. Subotica, kao i čitava Srbija, ima probleme sa pijaćom i čistom vodom – već decenijama je voda Palićkog jezera zagađena, građani su suočeni salošim radom gradskog prečistača, a veliki je problem visoka zagađenost otpadnim vodamaKrivaje, između ostalog.

Bivši student ekonomije Ivan Olajić je poručio da mu je drago što među građanima vidi neke svoje bivše kolege, ali istakao i da ne vidi nijednog profesora Ekonomskog fakulteta.

„Dragi profesori, vaša je obaveza da budete ovde na ovom protestu. Vi niste prosti da ne znate šta se dešava u ovoj zemlji... Vaš je zadatak da učite mlade šta je to zdrav razum i šta je to slobodan um. A ukoliko to niste u stanju da uradite, pakujte se i odlazite sa tih radnih mesta.“

Deseti protest u Čačku

U Čačku je večeras po deseti put za redom održan protest ''1 od 5 miliona''. Pred nekoliko stotina okupljenih građana govorili su jedan od organizatora protesta Radiša Ćeriman, članica Asocijacije slobodnih odbornika i potpredsednica DS Dragana Rakić, profesor srpskog jezika i književnosti u čačanskoj Gimnaziji Slobodan Nikolić i studentkinja doktorskih studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Jelena Vujanović.

Profesor Slobodan Nikolić rekao je da je ovo poslednji čas za beg od nametnutog rasula.

"Dragi moji Čačani, postoje ljudi koji misle, koji nisu otpad i fašisti, kako vlast naziva sve one koji nisu poniženi u onoj meri u kojoj bi ona to htela. Red je da se oslušne, za korist svih nas, glas razboritosti i istinske učenosti, glas dobrih, čestitih i plemenitih ljudi, a ne samo bedna paranija podsmevača, neobrazovanih ružičastih uldvorica i duševne sirotinje sa kupljenom diplomom ili poreklom. Uradimo to, dragi moji Čačani, sad, jer bojim se da više neće biti vremena ni za nas, ni za naše potomke, ni za naše pretke. Bojim se da više nećemo imati pred kim da položimo račun naše generacije", poručio je Nikolić.

Potpredsednica Demokratske stranke i oodbornica u skupštini Vršca Dragana Rakić istakla je da SNS ljude pretvorila u robote i robove, nudeći im život nedostojan čoveka. Kada bude smenjen diktatorski režim Aleksandra Vučića, rekla je ona, mnoge stvari u Srbiji postaće nezamislive.

"Biće nezamislivo da ijedna žena bude primorana da daje lažnu podršku silovatelju i manijaku. Biće nezamislivo da se deca hapse i šalju na robiju tako brzo i ekspresno, dok naručilac ubistva iz Grocke još uvek čeka sud svoje partije. Biće nezamislivo da nečiji sinovi gaze naše kćeri na pešačkim prelazima i ubijaju naše sestre na naplatnim rampama, i da niko zbog toga ne odgovara", naglasila je ona sa improvizovane govornice.

Doktorand na FPN Jelena Vujanović rekla je da je Srbija uhapšena zemlja i pozvala građane da dođu na veliki protest u Beogradu 13. aprila.

"Kada sam upisivala osnovne studije, nisam mislila da ću stići do doktorskih, a kada sam upisivala doktorske, nisam mislila da ću stići do suzavca u očima i do držanja mikrofoona da bih se izborila za slobodu medijia i ostale normalne stvari za život svakog čoveka. Nisam to mislila, ali znate kako kaže ona narodna: 'Ne može se mrgdan zadobiti na Tviteru statuse pišući'", rekla je Vujanović.

Okupljeni građani sa platoa kod spomenika vojvodi Stepi Stepanoviću krenuli su potom u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama.

U Užicu poziv za pripreme za 13. april

Na osmom protestu “1 od 5 miliona” u Užicu najčešće se čulo horsko ponavljanje: „Gotov je“ i „Odlazi“. Okupljenima, a bilo ih je više od hiljadu, najpre se obratio Jovan Tamburić predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije: „Čast mi je da večeras u Užicu zajedno sa vama, lažovima, bahatima i lopovima poručimo- dosta je više izgovora da su oni pre vas sve opljačkali, jer su URS, SPS, i najveći lopovi iz DS sada sa vama, i zajedno pljačkate i uništavate ono što je ostalo od Srbije. Aleksandre Vučiću, lažni care, lažni mesija Srbije, gotov si! Odlazi! Užičani, počnite pripreme za 13. april kada bez nasilja, sve u Srbiji mora stati, dok ovaj nakaradni sistem i sramota svih nas, ne ode!“

Dragan Krsmanović, pukovnik u penziji, istorčar, podsetioo je na istorijsku istrajnost Srba u ratovima da osvoje slobodu, i dodao: „Srbija je danas država u kojoj je vlast uzurpirana od jedne male grupe ljudi, i mi moramo srsku državu vratiti njenim građanima. Znam da revolucija ponekada ne donose očekivane plodove i zato mislim da prelazak srspke države u ruke njenih građana treba da se izvrši mirnim putem. Ali da bismo došli do te faze, moramo poručiti sadašnjim vlastodršcima da nećemo trpeti njihove laži, medijske manipulacije, njihove svakodnevne pljačke i izbornu krađu. Oni kažu, neće trpeti naše nasilje, ali mi im poručujemo, nećemo ni mi trpeti vaše stalno nasilje, jer , milion malih nasilja trenutno su oko nas!“

„Pred nama je velika odgovornost, jer se naše društvo nalazi u potpunoj autokratiji“, ovim rečima obratio se Zoran Spasič, spoljnopolitički analitičar na protestu, i dodao: „Aleksandre Vučiću, vreme je da odeš u istorijski zaborav kao najomraženija ličnost naše političke scene. Šta je Aleksandar Vučić napravio od ove države? Napravio je državu koja nije u stanju da proceni opasnost po svoje građane, državu u kojoj premijerka ne zna kolika je prosečna penzija njenih građana, državu gde predsednik uzdiše, histeriše i pravi dramske pauze... Zbog toga budimo jedinstveni, ne odlazimo kući dok od ove države ne napravimo slobodnu i pravnu državu. I 13. aprila ćemo da pokušamo i poručimo, idemo svom snagom do slobode!..“

Poslednji govornik na večerašnjem protestu bio je novinar i voditelj Nenad Kulačin. Posle govora okupljeni građani su krenuli u mirnu šetnju glavnom ulicom, obišli Gradski trg, i ponovo se vratili na plato ispred Gradske kuće, gde je najavljen protest i narednog petka.

Valjevo: Negodovanje zbog Vulinovog vojnog roka

Ne smemo se prebrojavati, to je najmanje važno u ovom trenutku, poručila je Marinika Tepić, narodna poslanica na sedmom protesnom skupu „1 od 5 miliona“ večeras u Valjevu.

„Važno je da smo zajedno i da smo shvatili da je diktator sabijen u ćošak. Ona nervoza, koju je pokazao tokom vikenda kada je udario na najmladje medj nama, nas nije dirao, da bi posle toga konstruisao čuvene spinove i kampanju da smo se mi odrasli političari izvukli, a da su stradali mladi ljudi, očigledna je“, rekla je Marinika Tepić i dodala da predsedniku Vučiću ne smemo oprostiti ni decu, ni studente, ni Borka Stefanovića, koji samo pre par meseci zamalo nije izgubio živu glavu.

„Ali od tada Srbija nije više ista“, rekla je potom poslanica Tepić i podsetila da se danas u Srbiji gradjani okupljaju u više od sto gradova, da su ispravili kičmu i da drže glavu visoko i da neće da odustanu. Ona je prenela i to da su joj Valjevci rekli da ljudi iz ovog grada odlaze u Ub na poklonjenje državnom kumu Darku Glišiću da bi dobili zaposlenje ili rešili neki drugi problem, što je samo po sebi nedopustivo, konstatovala je Marinika Tepić.

Samostalni odbornik u skupštini Grada Valjeva Ljubinko Ranković je, izmedju ostalog, rekao da je naš grad danas, ne našom krivicom, osramoćen, aludirajući na današnje polaganje zakletve ministra odbrane Aleksandra Vulina u kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“ u Valjevu.

„Osramoćen je iz razloga što se ministar vojni dok je naša rodbina ginula u ratovima devedesetih godina izvukao, videli ste kako i na koji način, skoro isto kao što mu je tetka iz Kanade kupila stan“, rekao je Radović i dodao da je važno da je medju prvim ljudima koji su mu čestitali današnju zakletvu bio prvi čovek Grada Valjeva Slobodan Gvozdenović“, šta je naišlo na opšte negodovanje prisutnih građana.