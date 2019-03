Komemoracija ipak u Bleiburgu

Počasni bleiburški vod potvrdio je da će i ove godine – 18. svibnja – održati komemoraciju u Bleiburgu u Austriji. Austrijska biskupska konferencija kaže da je nenadležna oko odluke koruške katoličke biskupije da uskrati suglasnost da neki hrvatski biskup održi misu na komemoraciji.

Formiranje zajedničke austrijsko-hrvatske komisije uz sudjelovanje povjesničara koju bi osnovale Hrvatska i Austrijska biskupska konferencija i Hrvatski sabor i koja bi obradila kompleksnu temu Bleiburga – to je način da se izbjegne da se taj proces politički instrumentalizira, kazao je predsjednik Austrijske biskupske konferencije, bečki kardinal Christoph Schönborn na pitanje hrvatskih novinara da komentira odluku biskupije Gurk-Klagenfurt (Celovec) da uskrati Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK) suglasnost da neki od hrvatskih biskupa održi misu na Bleiburgu.

„To su koraci koji nam trebaju. U Austriji se kaže da je to fašistički skup, a u Hrvatskoj da je to povijest njihovih predaka. Dajte da pokušamo zajedno obraditi tu kompleksnu povijest. To je važan proces koji će spriječiti da se proces instrumentira od strane određenih skupina. To ne želimo niti mi niti HBK. To je moj prijedlog“, kazao je kardinal Schönborn.

On je kazao da je na ovu temu dugo telefonski razgovarao sa predsjednikom HBK kardinalom Vinkom Puljićem, ali da je uskraćivanje suglasnosti za održavanje mise na Bleiburgu u nadležnosti lokalne biskupije, a nebiskupske konferencije. Schönborn je kazao kako je on porijeklom sudetski Nijemac, čija je obitelj 1945. prognana iz Češke, i da su u dijalogu dviju crkava uz sudjelovanje povjesničara donesenoi određeni zaključci, i da se „sada, nakon 70-80 godina može polako početi o tome razgovarati.“ Kazao je kako ga je to iskustvo motiviralo da preporuči slično rješenje i za pitanje Bleiburga.

U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji odmah su kazali kako ne namjeravaju ni na koji način komentirati stavove svojih austrijskih kolega.

Nevladina udruga registrirana u Austriji Počasni bleiburški vod koji organizira komemoraciju najavljuje da će i ove godine organizirati komemoraciju, i da će jedina razlika biti što je ove godine neće predvoditi biskup, već svećenik, kazao je medijima predsjednik te udruge Bože Vukušić. Komemoracija će biti održana 18. svibnja.

Ovo će biti prvo održavanje komemoracije nakon što je Austrija zakonom zabranila isticanje simbola „islamističkog Muslimanskog bratstva, desno-ekstremističkih Sivih vukova, marksističkog PKK, islamističkog Hamasa, vojnog krila Hezbolaha i hrvatskog fašističkog ustaškog pokreta“. Kazne su do 10.000 eura ili do 45 dana zatvora.