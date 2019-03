Brnabić: Ugovor o koncesiji aerodroma Tesla uskoro pred javnošću

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je u utorak da će ugovor o koncesiji Aerodroma "Nikola Tesla" sa francuskom korporacijom "Vansi" biti objavljen u bliskoj budućnosti.



Ona je istakla da će sve biti urađeno u skladu sa zakonima Srbije i dodala da se razgovara sa partnerima iz "Vansija" o tome kada je za njih najbolje da se ugovor objavi, objavljeno je na sajtu Vlade Srbije.



Brnabić je objasnila da i ukoliko se desi da bude delova ugovora koji neće biti objavljeni, razlog će biti to što su oni službena tajna zbog konkurentnosti "Vansija".



Premijerka je, govoreći o pismu četiri sindikata beogradskog aerodroma koji tvrde da nisu zadovoljni, objasnila da njihovi zahtevi nemaju uporišta u stvarnosti, i to iz nekoliko razloga.



Sindikati govore o privatizaciji aerodroma, a aerodrom nije privatizovan, istakla je Brnabić i dodala da ne zna o kakvom učešću u dobiti govori deo sindikalaca na aerodromu, budući da to mogu da dobiju samo akcionari.



Ona je naglasila da ni otpremnine nisu tema, jer su svi zaposleni zadržali svoja radna mesta, i ukazala na to da su zaposleni dobili povećanje plata od 11 odsto, jer nisu pod merama fiskalne konsolidacije.



Brnabić je, na pitanja novinara kada će zakon o poreklu imovine biti usvojen i da li će u njemu biti i odredba prema kojoj će se nelegalno stečena imovina oporezivati sa 75 odsto, istakla da bi taj zakon trebalo da bude usvojen do kraja godine, a da će njegove odredbe tek biti precizirane tokom javne rasprave.



Kako je objasnila, postoje dva gledišta - da se oporezuje imovina za koju ne možete da dokažete poreklo ili da bude krivične odgovornosti.



Ona je dodala da bi lično volela da je zakon i ranije usvojen, kako bi prestalo licitiranje o tome ko je korumpiran, a ko ne, naglašavajući da je to jedna od stvari koja doprinosi nezdravoj atmosferi u društvu.