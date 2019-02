Vučić: Građani će uskoro odlučivati ko će biti na vlasti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će građani uskoro na izborima odlučivati o tome ko će biti na vlasti, a ko u opoziciji.



Upitan o sastanku jednog od lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa i premijera Severene Makedonije Zorana Zaeva, Vučić je novinarima u Beogradu rekao da nema ništa protiv toga.



On je kazao da je na toj večeri bilo "još kontraverznih biznismena".



"To je sve uredu i normalno da se sastaju sa predstavnicima vlasti i opozicije to je sve uredu. Problem je što (Dragan Đilas) najavljuje formiranje političke stranke socijalno-demokratske orijentacije i to najavljuje najgori tajkun. Uništili su radnike i firme i oni će sada da formiraju socijal-demokratsku partiju", kazao je Vučić.



On je dodao da "na kraju krajeva narod odlučuje ko će da bude na vlasti, a ko u opoziciji na izborima" prenosi agencija Beta.



"I o tome će donositi uskoro odluku", naveo je Vučić.