Da li Predsjedništvo BiH u Brisel putuje samo turistički?

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine krajem mjeseca putuje u prvu službenu posjetu u Brisel, a da nema niti jedan usaglašen stav oko budućnosti evropskih integracija u zemlji iz koje dolaze.

Nova vlast i tri mjeseca nakon izbora nije konstituisana na federalnom i državnom nivou, a već danima jedni druge uslovljavaju za njeno formiranje.

Tako je član bh. Predsjedništva Željko Komšić uslovio imenovanje prvog čovjeka Vijeća ministara BiH NATO integracijama, a onda je lider HDZ-a Dragan Čović kazao kako bez izmjena Izbornog zakona nema nove vlasti.

Zbog toga se nameće i pitanje - zbog čega uopšte Kolektivni šef države putuje u Brisel i kakve odgovore može ponuditi visokim evropskim zvaničnicima, kada se zna da reforme stagniraju i da niko više ni ne pominje šta se dešava sa dodatnim pitanjima iz Upitnika Evropske komisije.

Za Zijada Bećirovića, jednog od direktora Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, potpuno je bespredmetno pominjati kako će se tročlano Predsjedništvo još jednom pokazati u pravom svjetlu u Briselu, u kojem se samo deklarativno zalažu za Evropsku uniju, a u suštini niko ništa ne radi konkretno kada je o tom pitanju riječ.

Na naše pitanje može li se od zvaničnog Brisela očekivati da "prodrma" bh. lidere kako bi i u konačnici počeli djelovati, Bećirović odgovara:

„Ono u što ja vjerujem jeste da pojedine države regije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jedan dio političkih struktura želi da promijeni geopolitičku orjentaciju Bosne i Hercegovine, a to nije ni NATO, ni Evropska unija. Ukoliko Evropska unija ne reagira na to, a posebno nakon izbora u Evropskoj uniji, kada će se na jesen konstituirati novi organi EU, Evropska komisija i Evropski parlament, mislim da ova regija može biti izgubljena za Evropsku uniju. Tako da je sada na potezu EU, jer ovakvo stanje neće biti održivo ni u Bosni i Hercegovini, ni u drugim državama regije“, kaže Bećirović.

Istovremeno, na bh. političkoj sceni je takva situacija da vlada potpuno nepovjerenje i da jedni drugima postavljaju uslove koji se ne ispunjavaju već godinama. Krajnji cilj svega toga, prema riječima komunikologa Mladena Bubonjića, jeste obnašanje vlasti i moć da raspolažu sa svim resursima zemlje, a ne njen boljitak.

„Sve te političke nesuglasice koje nosioci političkih funkcija, u ovom slučaju nosioci etnički političkih funkcija, prenose na društvo i narod. Vlast sama po sebi u demokratskim procesima nije problem, jer je ona smjenjiva, ali kada oni nesloge i svoju ličnu pretenziju za obavljanje vlasti pretvore u etničke razmirice i to prenesu na društvo, narod bude zamađijan svim tim nevažnim stvarima, a ono što se njima stvarno dešava ispred očiju - što im opada životni standard, što im svakim danom odlazi sve više ljudi iz zemlje, i to njihovih bliskih srodnika, to ne primjećuju, baš zbog toga što oni koji su dobili vlast sve su to pretvorili u lične afinitete, ličnu borbu za vlast, zanemarujući opšti boljitak“, ističe Bubonjić.

Ako je ocjena da su bh. političari zabavljeni svojim ličnim borbama za moć i vlast, onda je vrlo vjerovatno kako u sadašnjoj konstalaciji odnosa na bh. političkoj sceni, evropska perspektiva države njene izabranike vlasti ni ne zanima.

Kako ističe direktorica Vanjskopolitičke inicijative BiH Lejla Ramić Mesihović, bila bi sretna kada bi njen Kolektivni šef države, koji se finansira od sredstava poreskih obveznika, u Brisel otišao kako bi prezentovao napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i da kažu šta će sve uraditi.

„Ono što smo vidjeli u dosadašnjim istupima su bili konfliktni stavovi članova Predsjedništva BiH. To nama ne pomaže, to pomaže njihovim dnevno-političkim pozicioniranjima kada se još uvijek odgađa formiranje vlasti na različitim novima u BiH. Ono što znam je da je kojim slučajem drugačije, da je u međuvremenu Bosna i Hercegovina napredovala u ovom procesu, da bi zapravo, ljudi koji trebaju ići krajem mjeseca u Brisel, trebalo biti stid za situaciju u koju su se doveli i za situaciju koju moraju da opisuju u zemlji koju vode, u ime njenih građana. Time ni na koji način ne ulazim u individualne afinitete i političke platforme, govoreći kao građanka Bosne i Hercegovine o tome gdje smo sad, a to je poprilično nigdje“, zaključuje Mesihović.