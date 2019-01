Svetski mediji: Putin učvršćuje veze u Beogradu

Ruski predsednik Vladimir Putin predvodi visoku delegaciju u poseti Srbiji s ciljem da učvrsti saradnju sa zemljom koja pokušava da postane članica EU, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).



U izveštaju se podseća da je Putin uoči dolaska u Beograd optužio pojedine zapadne zemlje za "destabilizovanje" Balkana.



"Blumberg" u naslovu svog izveštaja navodi da je Putin dočekan kao heroj dok Srbija pokušava da dobije dodatnu snagu u rešavanju kosovskog pitanja.



"Gardijan" prenosi da je Putin ukazao predsedniku Srbije Alkesandru Vučiću najveću državničku počast u nadi da će učvrstiti jedan od malobrojnih bilateralnih odnosa koje Rusija ima u Evropi i pojačati uticaj Moskve na Balkanu.



Agencija AP prenosi da je Putinu upriličen raskošan doček i da ruski predsednik ovom posetom iskazuje podršku "populističkom lideru ove balkanske zemlje i njegovoj promoskovskoj politici".



Agencija podsjeća da Srbija održava bliske veze sa slovenskim saveznikom Rusijom iako formalno želi da postane članica EU.



Takođe, navodi AP, Beograd odbija da se uključi u sankcije Zapada protiv Rusije zbog Ukrajine i obećava da će ostati izvan NATO saveza.

Putin danas boravi u Beogradu u veoma simboličnoj poseti kako bi naglasio "srpsko-rusko prijateljstvo", piše danas francuski portal Kurije de Balkan (Le Courrier des Balkans) uz ocenu da do posete dolazi u trenutku kada je Putin osporovan na međunarodnoj sceni a srpski predsednik Aleksandar Vučić suočen s velikim talasom protesta.



Portal dodaje da ostaje jedno otvoreno pitanje a to je stav Moskve o Kosovu.



"U interesu je Rusije da nastavi da ne podržava nezavisnost Kosova i da zadrži status kvo ili zamrnuti konflikt, kako bi opravdala sopstvenu politiku na Krimu i u Ukrajini", naveo je portal dodajući da bi možda Putin mogao da prihvati i ranije pomenutu razmenu teritorije jer bi mu taj presedan omogućio širenje uticaja, ukoliko bi Republika Srpska želela da napusti BiH.



Istoričar i stručnjak za srpsko-ruske odnose Milivoj Bešlin ocenio je za francuski portal da je današnja poseta dobra propaganda i za Putina i Vučića. Bešlin smatra da Putin nema mnogo destinacija u kojima je dobrodošao zbog zapadnih sankcija i na taj način želi da pokaže uticaj na Balkanu. Vučiću je s druge strane potrebno da jača poziciju u poslednoj fazi pregovora za reševanje pitanja Kosova.



Prijateljstvo Srba i Rusa, jer su pravoslavni vernici i dele vizantijsku baštinu, predstavlja mit. Za Rusiju su to samo strateški interesi, preneo je portal navodeći izjavu jedne bivše neimenovane diplomatkinje.



"Predsednik Putin žrtvuje reforme zbog teritorijalne ekspanzije a odbacuje ga klub velikih sila. U Evropi odnosno na Balkanu, jedino Srbija može da mu garantuje prisustvo, jer su se svi njeni susedi pridružili EU ili NATO-u ili će to učiniti", dodala je ta diplomatkinja.



Ruski istoričar na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Aleksej Timofejev ocenio je da Srbi imaju posebnu naklonost prema Rusima iz različitih razloga, među kojima su borba na istoj strani u konfliktima ali i opadanje entuzijazma u Srbiji za pridruživanje Evropskoj uniji (EU).



Putinova poseta Beogradu ima pre svega politički značaj i treba da da odgovor na principijelno pitanje: da li je Srbija spremna da bude ključni saveznik Moskve u regionu ili će nastaviti zbližavanje sa EU i NATO, balansirajući između Zapada i Rusije, ocenjuje moskovski dnevnik Komersant.



List piše da predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poslednje vreme aktivno gura ideju o razgraničenju sa Prištinom, kao uslov za normalizaciju odnosa, bez čega je nemoguća integracija Srbije u EU.



"Moskva je skeptična prema sporazmu Srbije i Kosova, što želi EU, strahujući da će postati protektorati NATO. U Moskvi ne žure ni da podrže ideju o novom razgraničenju, smatrajući da će Beograd time faktički priznati Kosovo. Tako da i posle današnjijh razgovora o kosovskoj problematici, njihovo tumačenje može biti potpuno različito, kao što je bilo posle oktobarskog susreta u Moskvi", piše list.



Nesuglasice između Moskve i Beograda postoje i o još jednom principijelnom pitanju, piše list i navodi da je reč o humanitarnom centru u Nišu.



Nezadovoljstvo Moskve izaziva i to što je Srbija, koju Moskva smtra "ključnim saveznikom na Balkanu", preduzela poslednjih godina niz koraka prema NATO, dodaje Komersant.