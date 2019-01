Stanivuković: Protiv mene se vodi politički montiran proces

Poslanik Partije demokratskog progresa (PDP) u Narodnoj skupštini Republike Srpske Draško Stanivuković izjavio je danas da je podnošenje krivične prijave protiv njega za "pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srpske" politički montiran proces.

"Ovo je politički montiran proces, u kojem vam kadija i sudi i tuži. Kao što se kaže - može im se. Mogu koliko hoće, ali duboko verujem da neće moći dokle hoće", rekao je Stanivuković za regionalnu N1 televiziju.



On je ocenio da je evidentno da je u Republici Srpskoj, u Banjaluci, zabranjeno svako javno okupljanje i svaki javni protest.



"Zabranjena je sloboda govora, ne smete reći šta mislite na rođendanima, slavama ili u sopstvenoj kući", ocenio je Stanivuković, dodavši da se za to što se govori preti zatvorskom kaznom do osam godina.



On je kazao da je ranije najavio želju vlasti da njega i pojedine druge aktiviste "stave u zatvor na godinu dana", što, kako je istako, znači nemogućnost kandidovanja na izborima ili obavljanja funkcije narodnog poslanika.



"Ja sam slobodan čovek, a vreme i istorija će posvedočiti ko je i kako radio. Što vas više sude i proganjaju, to ste slobodniji čovek", naglasio je Stanivuković.



On je dalje rekao da je nekoliko njegovih kolega i poznanika dobilo otkaze u javnim institucijama, "jer su mu pružili ruku", dok je jedan od njegovih kolega dobio otkaz u Sportskoj dvorani "Borik" samo što je "lajkao" jednu njegovu objavu.



"Svestan sam da se neko mora žrtvovati više za kolektivnu slobodu. Da li je to Draško, Davor ili neko drugi, vreme će to pokazati. Ako mene pitate, sto posto sam spreman na to", naveo je Stanivuković.



Iz Policijske uprave Banjaluka danas je saopšteno da su podnete krivične prijave Republičkom javnom tužilaštvu protiv Davora Dragičevia, oca ubijenog mladića Davida Dragičevića, Draška Stanivukovića, poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS i aktiviste grupe "Pravda za Davida Željka Dabića prema kojoj se tereti za "pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srpske".



Stanivuković je kazao da nije u kontaktu sa Davorom Dragičevićem od 30. decembra, kada je Dragičević nestao, posle velikog skupa "Pravda za Davida" i protestne štenje i akcije specijalne policije koja je rasterala građane sa Trga Krajine.

On je najavio pravnu borbu.



"Naravno da ću se pravno boriti, jer nemaju nijedan dokaz. Oni kažu da se planirao nasilni ulazak u zgradu Radio-televizije RS (RT RS). Ako se planirao, zašto se to i nije desilo kada su vrata bila širom otvorena i mogao je ući koje je htio. Potom su nas sumnjičili za plinske boce koje nisu nađene", kazao je on.



Stanivuković je rekao da je optužen i za rušenje ustavnog poretka RS, postavljajući pitanje - kako je to moguće mirnom šetnjom.



"Oni žele da nas potpuno diskredituju i satonizuju. U Banjaluci je 300 dana bio čas demokratije, a nemiri su počeli kada je policija 25. decembra počela da hapsi", istakao je on.