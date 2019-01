Kim Džong Un stigao u Kinu

Evropska komisija ponovila je da čelnici Evropske unije neće ponovo pregovarati o sporazumu o Brexitu koji je dogovoren prošloga mjeseca s britanskom premijerkom Theresom May.



“Sporazum koji je za stolom najbolji je i jedini mogući sporazum” izjavio je glasnogovornik komisije Margaritis Schinas odgovarajući na molbu da prokomentira telefonski razgovor od petka između May i predsjednika komisije Jean-Claudea Junckera.



Također je ponovio da nikakvi razgovori nisu planirani među pregovaračima dviju strana "jer su pregovori dovršeni".



Schinas je ponovio da je razgovor Junckera i May u petak bio "prijateljski" i da će dvoje čelnika ponovo razgovarati tokom ovoga tjedna.



May nije uspjela dobiti parlamentarnu podršku za sporazum koji je dogovorila s kolegama iz Evropske unije rošloga mjeseca, i očekuje se da ponovo zakaže glasanje za idući tjedan. Na samitu čelnika EU održanom 14. decembra, ona je zatražila od lidera bloka da modificiraju neke njegove odredbe, ali su oni insistirali da neće ponovo otvarati sporazum, prenosi Reuters.