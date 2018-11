Vučić i Crnadak: Kosovo prekršilo sporazume uvođenjem taksi

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH obavijestila je predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika kako nijedna policijska agencija, izuzev pripadnika Direkcije, u zgradu Predsjedništva BiH ne može unositi oružje.

Obavijest dolazi u vrijeme kada Dodik za svoju pratnju koristi usluge isključivo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a kojima je, prema svemu sudeći, zabranjeno unošenje oružja u zgradu Predsjedništva BiH.



Dodik je, komentarišući obavijest, kazao kako neće odustati od toga da ga čuva policija Republike Srpske, jer, kako je rekao, neće da bude "glineni golub", prenosi Klix.ba.



Dodik je zabanjalučku ATV potvrdio da je na službeni mail njegovog šefa kabineta stigao akt Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH kojim ga obavještava da nijedna policijska agencija, izuzev pripadnika Direkcije, u zgradu Predsjedništva BiH ne može unositi oružje.



"Policijski službenici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH neće dozvoliti ulazak naoružanim pripadnicima drugih policijskih agencija u zgradu Predsjedništva Bosne i Hercegovine", stoji između ostalog u obavijesti koju potpisuje direktor Direkcije Mirsad Vilić.



On objašnjava kako je Zakonom o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH precizno propisano da je organiziranje i provođenje fizičke i tehničke zaštite osoba i objekata organa BiH u isključivoj nadležnosti Direkcije.



Ranije se ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, obrazlažući Dodikovu odluku o tome da ga štite samo policajci MUP-a RS, pozvao na isti zakon.

"Zakon o Direkciji omogućava da ljudi koji su bili pratioci nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je sada postao član Predsjedništva BiH, imaju mogućnost da to ostanu. On to zahtjeva i hoće da oko sebe ima ljude kojima može da vjeruje, a to su pripadnici MUP-a Republike Srpske", izjavio je nedavno Lukač.