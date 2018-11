Tusk: Finalizacija sporazuma o Brexitu 25. novembra

Izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda zaključilo je da Ivica Todorić može istražni zatvor zamijeniti jamčevinom od 7,5 milijuna kuna (milijun eura).

Izvanraspravno vijeće preinačilo je odluku suca istrage i to u dijelu koji se odnosi na jamstvo. Izvanraspravno vijeće smatra da se i jamstvom, uz odgovarajuće mjere opreza, može polučiti ista svrha kao i istražnim zatvorom", kazao je medijima u četvrtak glasnogovornik Županijskog suda, sudac Krešimir Devčić. Izvanraspravno vijeće je o tome raspravljalo u srijedu i najavilo da će odluka biti objavljena naknadno.

Pojasnio je da je uz iznos od 7,5 milijuna kuna koje bi Todorić u gotovini trebao položiti na račun suda kako bi izbjegao daljnji istražni zatvor određene i mjere opreza, a to su zabrana napuštanja Zagreba i polaganje putovnice.

Todorićevi odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković su po Todorićevom izručenju u Hrvatsku i smještanju u istražni zatvor u Remetincu ponudili jamčevinu od 118.000 engleskih funti (oko milijun kuna) , koliki je bio iznos jamčevine koju je Todorić dao dok se u Velikoj Britaniji borio protiv izručenja Hrvatskoj, međutim sud je to odbio. „Ponudili smo jamčevinu, sve uvjete pod kojima je on bio pušten u Engleskoj. Identičnu jamčevinu, sve mjere opreza. No, zaključili smo da hrvatsko i englesko pravo nisu isto. Ovdje je bitno viši standard i jamčevina mora biti bitno viša. Ponudili smo 118 tisuća funti. U Engleskoj je očito standard puno niži nego kod nas", kazali su nakon ročišta Sloković i Prodanović dodavši kako su ponudili milijun kuna jamčevine.

U srijedu je odvjetnica Sloković, nakon što je sud odbio ponuđenu jamčevinu od milijun kuna, kazala kako novca nemaju, ali damogu ponuditi nekretnine. „S nekretninama imamo podređeni problem, imali ste prilike u drugim predmetima vidjeti kako to s nekretninama izgleda", kazala je odvjetnica. Naime, Todoriću je blokirana imovina u Hrvatskoj i više drugih europskih zemalja.

Todorić je zajedno sa svojim sinovima Ivanom i Antom, ali i 12-ero Agrokorovih menadžera te revizora osumnjičen zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna iz Agrokora. Druga istraga je naknadno otvorena i zbog zajmova što ih je investicijski fond Nexus Private Equity Partneri preko tvrtke Nexus ulaganja dao Agrokoru, ali ovo izručenje ne odnosi se i na tu istragu.