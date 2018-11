Navalnji: Sprečen sam da otputujem iz Rusije za Strazbur

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će dijalog sa Kosovom biti nastavljen onda kada Priština prihvati da se ponaša "civilizovano i u skladu sa pravilima", koja je i sama prihvatila pre mnogo godina.

U izjavi novinarima, Vučić je rekao da Srbija želi dijalog i da nikoga ne ucenjuje eventualnim otvaranjem novih pregovaračkih poglavlja.

"Mogu da otvore koliko god poglavlja ili nijedno, ali ne možemo da učestvujemo u dijalogu sa onima koji su kršili pravila koja su sami prihvatili. U tome ne želimo da učestvujemo, ali želimo da verujemo da će Evropska unija i ostali kojima je stalo do dijaloga da utiču na one kojima su pomagali u proglašavanju nezavisnosti", rekao je Vučić.

Govoreći o naporima Prištine da Kosovo postane članica Interpola i trudu Beograda da ih u tome spreči, Vučić je rekao da je to teška i gotovo nemoguća misija, jer su i zemlje koje ne priznaju Kosovo pod velikim pritiskom da na glasanju budu makar uzdržane, kako bi Kosovo imalo više glasova koje ga podržavaju.

"Da li će oni moći da zadrže tu prednost? Borićemo se da ne. Da li ćemo uspeti? Nije lako. Mi sami ulažemo u to sve što imamo. I svoj novac i svoje znanje. Borimo se i to je ono što možemo. Nemamo moćne sponzore", rekao je on.

Poslednja runda dijaloga u Briselu 8. novembra završena je bez dogovora, jer je Kosovo nekoliko dana ranije uvelo carine od 10 odsto za firme iz Srbije i BiH.

Evropska posrednica u dijalogu Srbije i Kosova Federika Mogerini pozvala obe strane da se „uzdrže od reči, akcija i mera suprotnih duhu normalizacije“