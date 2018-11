Kongresmen Po: Trampova administracija želi bolje odnose sa Srbijom

Američki kongresmen, kopredsedavajuči srpskog kokusa, Ted Po izjavio je da je vlastima u Srbiji preneo poruku da SAD podržavaju poziciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića da Beograd i Priština u dijalogu treba sami da postignu dogovor bez spoljnih uticaja.

Po je u intervju agenciji Beta rekao da su SAD s administracijom predsednika Donalda Trampa zauzele stav da Beograd i Priština sami treba da dođu do rešenja, a ne da im se spolja nameće kakve odnose treba da imaju.

"Trampova administracija, posebno državni sekretar Majk Pompeo su pokazali da žele bolje odnose sa Srbijom i da žele da Srbija i Priština reše sukob koji nikada nije bio rešen u prošlosti. Mislim da je to dobro", rekao je Po.

Kongresmen iz Teksasa je rekao da je imao dobre sastanke s premijerkom Anom Brnabić i predsednikom Aleksandrom Vučićem, dodajući da je impresioniran njima i da misli da je "Srbija u dobrim rukama kada je reč o obe ličnosti i njihovim programima".

"SAD žele da nastave da pomažu premijerki i predsedniku u onome što oni žele da urade da Srbija ima snažniji uticaj u regionu. I SAD podržavaju to, ali i po pitanju Beograda i Prištine. Podržavamo predsednikovu poziciju u nastojanju da se dođe do nekog dogovora dve strane bez spoljnih uticaja... To je glavna poruka koju sam preneo predsedniku i premijerki", rekao je Po.

On je izrazio uverenje da sada Vlada SAD ima pozitivniji stav prema Srbiji i da i u Vašingtonu treba da se radi sve što je moguće da se napreduje ka bližim odnosima Srbije i SAD.

SAD su zauzele poziciju da Beograd i Priština sami treba da reše problem "nasuprot tome da postoje spoljni uticaji koji kažu 'to je način na koji budući odnosi Srbije i Kosova treba da budu'", rekao je američki kongresmen.

Po, koji za sebe kaže da je, navodi Beta, "veliki pristalica Srbije", rekao je da je Srbija ključna za stabilnost celog regiona, i da stabilnost može podstaći dodatne američke investicije.

"Kada ima stabilnosti i saradnje, oni žele da dođu. I mnogo ih je ovde, ali je potrebno da dođe još njih. Mislim da će to pomoći Srbiji, ali takođe i odnosima SAD i Srbije", rekao je Po.

Povodom pisma koje je s grupom kongresmena uputio državnom sekretaru Pompeu o Srbiji, Po je rekao da je "veoma pozitivno" i da "ohrabruje SAD da nastave politiku koju su već razvile i da imaju snažnije odnose sa Srbijom", kao i da Vašington ne postavlja crvene linije po pitanju odnosa Beograda i Prištine.