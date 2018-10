Građani Sarajeva traže veće ovlasti za policiju

U Sarajevu je više stotina građana odalo počast svirepo ubijenim policajcima Adisu Šehoviću i Davoru Vujinoviću.

Istovremeno, ovo je bilo prvo masovnije okupljanje građana koji su uputili apel vlastima da dopusti policiji veće ovlasti, kako bi građani bili sigurniji. Istovremeno tražili su da se što prije uhvate ubice policajaca.



Jedan od organizatora skupa Bojan Zec Filipović izjavio je da su građani na ovaj način, s jedne strane, željeli odati pijetet brutalno ubijenim policajcima.



"S druge strane ovdje smo da kažemo da ne želimo da pristanemo da živimo u društvu i sistemu koje nije spremno da rigorozno kažnjava one koji su brutalno ubili policajce, koji nije spreman da kažnjava one koji su se ogriješili o sistem. Ako je tačno da se glavni osumnjičeni za ovo ubistvo puštaju onda imamo problem", rekao je on.



Dodao je kako ne misli da je problem u radu policije, "jer policajci rade pošten i težak posao".



"Tužilaštvo mora puno ozbiljnije, hrabrije i efikasnije raditi svoj posao. Moraju dobijati svoje slučajeve na sudu", kazao je on.



U BiH danas je dan žalosti zbog ubojstva policajaca.